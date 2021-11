Portugal prepara medidas ante el avance de la quinta ola

Tanto Costa como el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, han descartado volver al estado de emergencia, pero los expertos ya han propuesto medidas como extender el uso de la mascarilla -ya no es obligatoria en la calle-, hacer más test, reducir el aforo de eventos masivos o, sobre todo, reforzar la vacunación.

No se esperan anuncios oficiales hasta la próxima semana -el martes y miércoles Costa consultará a los partidos del hemiciclo-, pero en Portugal nadie duda de que habrá un endurecimiento, aunque con medidas más moderadas que los confinamientos totales que se aplicaron en el pasado.

Portugal estudia endurecer las restricciones para combatir la pandemia ante el avance de la quinta ola, con cifras de infecciones y hospitalizados que no se veían desde hace más de dos meses, mientras se acercan las reuniones navideñas, que el año pasado dispararon los contagios.

El apelo al refuerzo de la vacunación fue unánime entre los especialistas reunidos este viernes, que destacaron que las altas tasas de inmunización del país, donde el 86 % de la población tiene la pauta completa, ayudaron a reducir la mortalidad y los casos graves.

La vacuna evitó unas 2.000 muertes desde mayo, según avanzó el epidemiólogo Henrique Barros.

"La vacunación marcó la diferencia: miles de casos que no ocurrieron, miles de días de ingreso que no hubo y miles de muertes que no se produjeron", resumió tras la reunión el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa.

En Portugal ya se está reforzando la inmunización con una tercera dosis a los mayores de 65 años, los sanitarios y profesionales del sector social y los bomberos, que han recibido unas 632.000 personas.

Las autoridades anunciaron ayer, jueves, que también habrá refuerzo para los vacunados con la dosis única de Janssen y para las personas que sólo recibieron un pinchazo porque habían pasado el coronavirus, que tendrán una segunda dosis.