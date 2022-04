Putin niega «crímenes de guerra» en Bucha

"Lo que pasa en Ucrania es una tragedia, pero no teníamos otra opción. Fue la decisión correcta", dijo el jefe del Kremlin en una rueda de prensa conjunta con su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko.

Durante su primera rueda de prensa desde el inicio de la campaña militar en Ucrania, Putin aseguró que "lo que ocurre ahora es la quiebra del sistema mundial unipolar que se formó tras la desintegración de la Unión Soviética".

"Muchos dicen que EEUU está dispuesto a luchar con Rusia hasta el último ucraniano. Lo dicen allí y aquí. En realidad, así es. Ahí está la quintaesencia de lo que está ocurriendo", apostilló.

Según el líder ruso, la principal tarea de Occidente no es ayudar a Ucrania, que no sería más que "un medio para lograr sus objetivos", que no tienen ninguna relación "con los intereses del pueblo ucraniano".

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se expresó ayer en los mismos términos al afirmar que uno de los objetivos de la campaña rusa era poner fin al "dominio total" de Estados Unidos en la arena internacional.