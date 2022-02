Rumores de boda de Berlusconi, con 85 años

El diario italiano "Libero Quotidiano" publicó hoy que la pareja " tiene la intención de casarse ", tras más de dos años de relación, según sus propias fuentes, mientras que el "Corriere della sera" asegura que el matrimonio "se podría celebrar antes de marzo" si los hijos del político con sus ex mujeres Carla Dall'oglio y Veronica Lario no se oponen.

El anuncio de una posible boda entre el tres veces ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi , de 85 años, y su actual pareja, la diputada Marta Fascina , de 32, ha desatado hoy una oleada de rumores sobre el que sería el tercer matrimonio del veterano político y empresario.

La que fuera pareja de Berlusconi entre 2009 y 2019, Francesca Pascale, de 36 años, aseguró al ser preguntada por la posible boda que se alegraba por ellos.

"Todavía le quiero, fue la persona más importante en una fase difícil de mi vida, cuando uno tiene 20 años y ya no está en la adolescencia ni en la madurez. Si me invitan, iré a la boda. Y me fumaré un porro, por desobediencia civil", dijo Pascale al diario "La Repubblica".

En los dos últimos años, Fascina ha estado siempre al lado de Berlusconi, como cuando intentó presentarse a presidente de la República en las pasadas elecciones en enero, un movimiento que no salió bien para el magnate, así como en las múltiples ocasiones en las que ha estado ingresado por problemas de salud.