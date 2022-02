Rusia reconoce la independencia de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado este lunes la independencia de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk, autoproclamadas en 2014 con el apoyo de Moscú y a pesar de las advertencias en sentido contrario de las potencias occidentales.

"Considero necesario tomar la decisión tanto tiempo esperada de reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk", ha indicado Putin en un discurso dirigido a la nación, donde ha pedido a la Asamblea Federal rusa "ratificar los acuerdos de amistad y colaboración con ambas repúblicas". "Serán preparados y firmados próximamente", ha agregado.

En este sentido, Putin ha censurado que las autoridades ucranianas "no reconocen otra salida en Donbás que no sea la militar" y ha exigido al Gobierno de Ucrania "cesar las agresiones" en la región. "En caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre las autoridades de Kiev", ha añadido el mandatario.

En este sentido, el mandatario ha lamentado que Kiev "repetidamente expresa su rechazo a cumplir los Acuerdos de Minsk --la 'hoja de ruta' pactada para lograr una salida política al conflicto de Ucrania--". "No está interesado en una salida pacífica", ha reiterado, antes de denunciar que, a su juicio, Ucrania "trata de organizar una guerra relámpago como en 2014 y 2015".

"No pasa ni un día sin ataques en Donbás, continuamente utilizan armamento pesado, bloqueos, los asesinatos de civiles no censan y no se ve el final", ha indicado, destacando que Occidente "prefiere no hacer caso" a esta circuntancia, "como si no existiera este genocidio".

Putin ha destacado que las propuestas rusas en materia de seguridad enviadas a Estados Unidos y la OTAN han sido "ignoradas" y ha advertido de que, en esta situación, Rusia "no va a quedarse de brazos cruzados". "Recibimos muchas palabras generales, cosas secundarias, trataban de enredar las negociaciones y de todo el paquete --la no expansión de la OTAN, la no instalación de estructura militar de la Alianza cerca de sus fronteras y la vuelta a las fronteras pactadas en el acta fundacional OTAN-Rusia de 1997-- no cambiaron nada".

En este contexto, el mandatario ruso ha asegurado que la OTAN "engañó" a Moscú en el asunto de la no expansión y ha recalcado que, según la información que manejan las autoridades rusas "es una cuestión de tiempo". "En ese escenario (la expansión de la Alianza), los riegos para Rusia crecerán de una manera significativa", ha continuado, al tiempo que ha puesto el foco en que en los "documentos estratégicos" de la OTAN figuran "los ataques preventivos contra los enemigos de la Alianza". Además, Putin ha censurado las "amenazas de chantaje", en referencia a las sanciones que puedan imponerse contra Rusia en caso de una invasión a Ucrania.

El presidente ruso ha destacado que la Constitución de Ucrania "no permite instalar bases extranjeras en su territorio", pero ha asegurado que "es una formalidad y se puede sortear". "Cada país tiene el derecho a elegir a sus aliados", ha reconocido, pero ha puesto el foco en el principio de seguridad indivisible, que indica que un país no puede reforzar su seguridad a costa de la de los otros.

En cuanto al asunto de la seguridad, Putin también ha afirmado que Ucrania ha declarado su intención de fabricar armas nucleares y ha insistido en que "no son palabras vacías" porque Kiev "tiene a su disposición tecnología soviética". "Esta situación empeorará más con las armas nucleares, no podemos hacer otra cosa que reaccionar", ha abundado, destacando que Moscú "ve" que Occidente "infla" a Ucrania "con armamento".