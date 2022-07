Si la selva amazónica muere, el planeta muere con ella

“Fue un crimen horrible, pero no aislado. La Amazonia registra una larga historia de atentados continuos contra ambientalistas y activistas sociales”, recordó Marcio Santilli, socio fundador del Instituto Socioambiental (ISA), organización no gubernamental volcada al ambiente y los pueblos originarios. “El presidente Jair Bolsonaro tiene la corresponsabilidad al incitar la violencia con sus declaraciones y acciones de gobierno, al estimular la minería depredadora y desmontar los instrumentos de control de la deforestación”, opinó Santilli a IPS.

En 2018 asumió la Coordinación General de Indígenas Aislados y de Reciente Contacto, la división de la Funai que trata de proteger a esos grupos más vulnerables y las tierras que ocupan. Una operación que condujo en septiembre de 2019 destruyó más 60 embarcaciones de la minería ilegal que había invadido la Tierra Indígena del Valle del Javari, considerada la mayor concentración de indígenas aislados en el mundo. “El éxito en la expulsión de los invasores al parecer no gustó a las nuevas autoridades del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, en el poder desde enero de ese año, que luego destituyeron a Pereira de sus funciones de jefatura”.

El periodista británico Phillips recogía informaciones, especialmente en diálogo con los indígenas, para un libro que, según sus allegados, trataría de apuntar “como salvar la Amazonia”, sometida a la deforestación y otras actividades destructoras, como la minería y la pesca ilegal. Para eso contaba con una beca de la estadounidense Fundación Alice Patterson . Y era colaborador del diario The Guardian , de Londres, pero en sus 15 años en Brasil escribió para otros grandes diarios de Estados Unidos y el Reino Unido.

“Se reafirma así -aseveraba Osava- la máquina amazónica de producir héroes y mártires que intentan contener la destrucción de los bosques, ríos y biodiversidad. Sobrepasar el punto de no retorno de la deforestación, que ya está muy cerca, convertiría a la Amazonia en una bomba de carbono, acelerando el recalentamiento global, advierten investigadores. Por eso, defender los mayores bosques tropicales del mundo, como hacen los indígenas, es una lucha por la humanidad. La Amazonia es hoy el centro del mundo, según Eliane Brum, la periodista más premiada de Brasil, que desde 2017 vive en Altamira, en la Amazonia oriental”.

Los malos hábitos de consumo y las malas prácticas de quienes explotan esta superficie, a menudo de manera ilegal, están causando la pérdida progresiva y cada vez más acelerada de los bosques, afirma el blog energygo. La Amazonia pierde cada año enormes extensiones de selva debido al cambio climático, lo que implica una gran pérdida de biodiversidad y pone en peligro la supervivencia de los pueblos indígenas. La deforestación y la degradación forestal ya se han convertido en la selva amazónica en un problema crónico.

Desde los años noventa, la expansión de terrenos para la cría de ganado y para plantaciones de soja y de aceite de palma se han colocado como principales causas de la deforestación del Amazonas. La conversión del terreno en plantaciones agrícolas y zonas de pastoreo, la construcción de carreteras, la extracción de madera y las actividades mineras son las principales causantes de la rápida evolución de la deforestación del Amazonas. En muchas ocasiones, además, estas actividades son llevadas a cabo de manera ilegal, o, como poco, irregular, lo que agrava todavía más el problema. La explotación económica del Amazonas está llena de irregularidades. Los madereros se las apañan para saltarse la ley y la tala ilegal es más frecuente de lo deseado en Brasil.

El problema se hace especialmente grave en Brasil, donde la deforestación del Amazonas es realmente preocupante. En este país, el 80% de la deforestación tenía como objetivo la expansión del pastoreo. Sólo hay que conocer un dato al respecto: junto con Estados Unidos, Brasil es el mayor exportador de carne del mundo, lo que quiere decir que el Amazonas lo estamos arrasando entre todos. A ello hay que sumar la producción de soja, destinada también al consumo de los países desarrollados. También Brasil es el principal exportador de este elemento, que se emplea principalmente como pienso animal.

Entre las necesidades de unos para sobrevivir, la codicia de otros y la demanda occidental de productos para llevar una vida más sana, Amazonas se va muriendo. En Brasil, algunos movimientos culpan principalmente a Bolsonaro de la situación porque, según afirman, el presidente actual estimula la destrucción. Se supone que esperan por tanto una victoria de Lula y un regreso a la presidencia del represaliado expresidente para empezar a arreglar la situación. Sin embargo, no depende sólo de Lula el gravísimo problema. Sin abundar en datos, detrás de la deforestación del Amazonas en Perú están las muchas canteras ilegales existentes, cuya presencia se ha incrementado en un 400% en las dos últimas décadas. Eso, y otras muchas circunstancias adversas, no se derriba en un santiamén ni lo van a consentir sus protectores. Mientras, entre todos la estamos matando y ella solita se muere, si bien no es ella quien padece sino nosotros. Si por desgracia un día desapareciéramos como “civilización”, ella se repondría en poco tiempo y nosotros tendríamos que empezar de nuevo. En el fondo, somos unos desgraciados ignorantes.