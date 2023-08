Tres carteles en la JMJ para recordar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

La ciudad de Lisboa ha amanecido este miércoles 2 de agosto con tres carteles para recordar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica en Portugal en el marco de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) hasta la que acaba de llegar el propio Papa Francisco, según ha informado la prensa local portuguesa.

La idea inicial era colocar uno, pero con la colecta consiguieron extender la iniciativas en más lugares. De este modo, se han colocado en Lisboa, Loures y Algés. Sin embargo, la valla publicitaria de Algés, en Oeiras, fue retirada a primera hora de la tarde, tal y como denunció una de las promotoras de la iniciativa y diseñadora del mismo, Telma Tavares.

Según informa el diario portugués 'Público', el cartel fue retirado por el Ayuntamiento de Oeiras al entender que es publicidad ilegal puesto que no se había recibido ninguna solicitud de licencia. En este sentido, Tavares responde que los carteles contienen mensajes políticos que no necesitan licencia y asegura que, aún así, se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Lisboa el pasado 31 de julio para pedir autorización, aunque aún no han recibido respuesta.

En los carteles puede leerse en inglés la frase 'Más de 4.800 niños abusados por la Iglesia Católica en Portugal', acompañada de 4.800 puntos rojos que representan a cada una de las víctimas.

Los carteles han sido colocados gracias a una iniciativa de crowfunding a través del movimiento 'Este es nuestro memorial', que nació en la red social X (antes Twitter) y cuyos promotores recolectaron fondos que permitieron la colocación de carteles.

En febrero de este mismo año se hizo público el Informe final de la Comisión Independiente para el Estudio del Abuso Sexual a menores en la Iglesia portuguesa, que estima que 4.815 menores pueden haber sido víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia Católica en Portugal. Esta previsto que el Papa Francisco se reúna durante su visita a Lisboa con un grupo de víctimas de abusos, aunque no consta en el programa oficial ni han trascendido los detalles de este encuentro que, en principio, tendría carácter privado.