Un enfermo del corazón muere tras ser rechazado en 43 UCI saturadas

Un hombre enfermo del corazón en Alabama, en Estados Unidos, ha muerto tras ser rechazado en 43 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), saturadas con pacientes de covid-19, debido a la expansión de la variante delta.

El caso de Ray DeMonia, de 73 años, se ha convertido en un símbolo de los estragos que está provocando la variante delta en EE.UU. no solo entre los enfermos de covid, sino también en otras personas que requieren de atención médica urgente y que no pueden acceder a ella debido a que los hospitales no dan abasto.

Medios de comunicación estadounidenses se hicieron eco este lunes del caso de este anticuario, originario de la localidad de Cullman, en Alabama, que acabó falleciendo a unos 322 kilómetros de su casa en un hospital del estado vecino de Misisipi.

En su obituario, los familiares del difunto explicaron que murió el pasado 1 de septiembre, tres días antes de su 74 cumpleaños, y animaron a todo el mundo a vacunarse contra la covid-19 para evitar que la falta de recursos haga que enfermos de otros males no tengan la atención médica necesaria.