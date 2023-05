Una nueva generación de saharauis engrosa las filas en la lucha armada

Con igual nombre que el líder del Frente Polisario, el treintañero Brahim Gali, que renegaba de las órdenes y las jerarquías y optó por licenciarse en gestión, se ha puesto ahora el uniforme, como muchos jóvenes saharauis, por la lucha armada en el movimiento independentista porque «este largo exilio ya es suficiente».

El número de combatientes con estudios superiores ha aumentado significativamente desde el fin de la tregua con Marruecos en 2020, que ha contribuido a «profesionalizar» la contienda frente al muro del Sáhara Occidental contra un «Ejército regular, preparado» y en clara superioridad armamentística: con drones, atestigua a EFE.

A decenas de kilómetros del frente, en los campamentos levantados hace casi cinco décadas en el desierto argelino, los refugiados hablan ya de una «segunda guerra». La anterior, primero contra España (1973-1976) y seguida contra Marruecos (1976-1991), se apaciguó con el alto el fuego impulsado por la ONU que alentó, con la propuesta de un referéndum, unas esperanzas hoy frustradas.

«Nosotros los saharauis vemos la guerra como dice el refrán árabe: no porque queramos sino porque estamos obligados. No aspirábamos a llegar a este nivel con los hermanos marroquíes. Y aquí no estoy hablando del régimen sino del pueblo que está afectado por esta tragedia y por un engaño», considera Limam Shrif, que estudió periodismo y hoy se calza las botas.