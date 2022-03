Zelenski repasa las virtudes y defectos de cada país de la UE en la crisis

El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, es una pieza clave de la defensa de Ucrania y de la moral de sus ciudadanos también por sus discursos a través de las redes sociales y a los dignatarios y parlamentos de todo el mundo.

Vestido siempre con una camiseta de color verde militar, Zelenski ha tenido la virtud de encontrar el mensaje adecuado para cada foro, como ha vuelto a demostrar esta madrugada cuando ha hablado por videoconferencia antes los líderes de la UE, reunidos en Bruselas.

Les ha dicho que las sanciones contra Rusia han llegado «un poco tarde», aunque ha terminado su discurso diciendo que su país «cree en la Unión Europea».

«Habéis aprobado sanciones. Estamos agradecidos. Estos son pasos poderosos. Pero fue un poco tarde. Porque si hubiera sido preventivo, Rusia no hubiera ido a la guerra», dijo Zelenski a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.

Cumplido el mes de invasión, Zelenski le envió a la UE un claro mensaje: «durante este mes has comparado estos mundos. Viste quién vale qué. Y viste que Ucrania debería de estar en la UE en un futuro próximo».

Pero la novedad del discurso de Zelenski es el repaso que le ha dado a cada país de la UE, con especial atención a Hungría, a cuyo primer ministro, Viktor Orban, le pidió que recordara los momentos trágicos de su vida y que decida con quién está:

Orban y el monumento de los zapatos en Budapest

«Hungría... Quiero detenerme aquí y ser honesto. De una vez por todas. Tienes que decidir con quién estás. Eres un Estado soberano. He estado en Budapest. Adoro tu ciudad. He estado muchas veces, una ciudad muy hermosa y muy hospitalaria. Y la gente, también. Has tenido momentos trágicos en tu vida. Visité su paseo marítimo. Vi este memorial... Zapatos en la orilla del Danubio. Sobre asesinatos en masa. Estuve allí con mi familia».

«Escucha, Viktor, ¿sabes lo que está pasando en Mariúpol?», le pregunta Zelenski.

«Por favor, si puedes, ve a tu paseo marítimo. Mira esos zapatos. Verás cómo los asesinatos en masa pueden volver a ocurrir en el mundo de hoy. Y eso es lo que Rusia está haciendo. Los mismos zapatos. En Mariúpol hay la misma gente. Adultos y niños. Abuelos. Y hay miles de ellos. Y estos miles se han ido», continúa.

«¿Y dudas si imponer sanciones o no? ¿Y dudas si dejar pasar las armas o no? ¿Y dudas si comerciar con Rusia o no? No hay tiempo para dudar. Es hora de decidir ya. Creemos en ti. Necesitamos tu apoyo. Creemos en tu gente».

El Monumento de los zapatos en Budapest se encuentra al borde del Danubio. Se trata de una obra artística que pretende recordar la barbarie que tuvo lugar en la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial.

Los judíos del gueto de Budapest eran atados en parejas, y tras disparar a uno de ellos, eran arrojados al río. La hilera de zapatos pretende recordar a aquellas personas, como si no hubiesen desaparecido, como si sus zapatos estuvieran aún esperando a que sus dueños volviesen a salir del agua tras darse un baño.

Y el resto de países... para Zelenski

«Lituania está con nosotros»

«Letonia está con nosotros»

«Estonia está con nosotros»

«Polonia está con nosotros»

«Francia - Emmanuel, realmente creo que está con nosotros»

«Eslovenia estás con nosotros»

«Eslovaquia estás con nosotros»

«La República Checa está con nosotros»

«Rumanía sabe lo que es la dignidad y estará con nosotros en el momento crucial»

«Bulgaria está con nosotros»

«Grecia, creo, está con nosotros»

«Alemania... un poco tarde». «Creemos que Alemania también estará con nosotros en el momento crucial»

«Portugal, bueno, casi...»

«Croacia está con nosotros»

«Suecia: el amarillo y el azul siempre deben estar juntos»

«Finlandia, sé que estás con nosotros»

«Holanda está con lo racional, así que encontraremos puntos en común»

«Malta, creo que lo lograremos»

«Dinamarca, creo que lo lograremos»

«Luxemburgo, nos entendemos entre nosotros»

«Chipre, realmente creo que estás con nosotros»

«Italia, gracias por tu apoyo»

«España: encontraremos puntos en común»

«Bélgica: encontraremos argumentos»

«Austria, junto con los ucranianos, es una oportunidad para ti. Estoy seguro de ello»

«Irlanda - bueno, casi».