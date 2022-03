Zelenski: «Rusia amenaza también a Europa»

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este miércoles que Rusia también es una amenaza para países europeos como Polonia y las repúblicas bálticas ya que el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere «desgarrar» Europa.

«Estoy seguro de que Polonia también está en peligro. De hecho, el continente entero está en riesgo mientras Rusia tenga la posibilidad de atacar a otro Estado», aseguró en una entrevista con el semanario alemán «Die Zeit».

Zelenski advirtió además de que otros países querrán emular a Rusia y atacar a sus vecinos si no se detiene ahora a Moscú, por lo que la defensa de Ucrania constituye en realidad «una acción global contra la guerra» con la que disuadir a posibles atacantes.

En cuanto al peligro de que Rusia desencadene una guerra nuclear, el presidente ucraniano se mostró convencido de que se trata de un «farol», ya que «una cosa es ser un asesino y otra distinta es ser un suicida».

«La amenaza de Putin muestra más bien debilidad. Uno sólo amenaza con usar armas nucleares si todo lo demás no funciona,« aventuró Zelenski, quien pronosticó que Rusia no obtendrá una victoria ya que Ucrania y la comunidad internacional tienen la capacidad de «parar la invasión».

El líder ucraniano advirtió no obstante de que las armas que recibe su país no son suficientes y que hace falta más apoyo en vista de que la «barbarie» del ejército ruso, al que acusó de cometer crímenes de guerra, no tiene visos de acabar.

«Si las sanciones fueran suficientes, la ofensiva ya habría terminado,« reprochó el presidente, quien señaló que los países occidentales siguen comprando petróleo y gas a Moscú y muchas empresas siguen presentes en el mercado ruso.

Por el contrario, pidió un embargo económico completo contra Rusia y la exclusión de todos los bancos rusos del sistema de pagos internacional SWIFT, así como la exploración de las diversas posibilidades para implementar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.

Preguntado con respecto a la oferta estadounidense de evacuarle a él y a su familia, Zelenski se reafirmó en que se quedará en Kiev «con el pueblo».

«Duermo poco, bebo mucho café y mantengo muchas conversaciones y negociaciones,« describió el presidente ucraniano su vida desde que comenzó la guerra el pasado 24 de febrero.

BOMBARDEO A UN HOSPITAL INFANTIL

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este ataque aéreo ruso y pidió de nuevo el cierre del espacio aéreo ucraniano.

«Ataque directo de las tropas rusas al hospital infantil. Hay personas, niños bajo los escombros. ¡Atrocidad! ¿Cuánto tiempo más será el mundo cómplice ignorando este terror? Cierren el espacio aéreo ya», escribió Zelenski en Twitter.

Por su parte, el jefe de la administración militar regional, Pavlo Kyrylenko, publicó un vídeo en Facebook que muestra la magnitud de los daños causados.

El ataque, que causó al menos 17 heridos según las autoridades ucranianas, tuvo lugar mientras estaban abiertos seis corredores humanitarios para la evacuación de civiles de las ciudades, en medio de acusaciones mutuas de incumplimiento de las treguas.

CORREDORES HUMANITARIOS

Según el jefe de la facción parlamentaria del partido gobernante ucraniano Servidor del Pueblo, David Arajamia, durante el último día fueron evacuados más de 40.000 civiles de localidades de todo el país donde se desarrollan las hostilidades.

«En un día de toda Ucrania se ha podido evacuar a más de 40.000 mujeres y niños», escribió Arajamia en Facebook. «Seguimos trabajando, los puntos más problemáticos son Mariúpol, Jarkov y la región de Kiev», agregó, sin especificar de qué ciudades fueron evacuados los civiles y qué rutas emplearon.

Antes, el jefe del centro de coordinación humanitaria del Ministerio de Defensa ruso, general Mijail Mizintsev, dijo que habían propuesto oficialmente a Kiev abrir diez corredores humanitarios este miércoles y llevar a cabo la evacuación de civiles y ciudadanos extranjeros de Kiev, Chernihiv, Sumy, Jarkov y Mariupol, y que las fuerzas rusas cesaron el fuego desde las 10 de la mañana hora local.

Pero señaló que la parte ucraniana propuso tres más: desde la ciudad de Energodar a Zaporiyia, desde Volnovaja a Pokrovsk y desde la ciudad de Izyum en la ciudad de Lozovaya, y que Rusia estuvo de acuerdo con esas rutas adicionales.

El Ministerio de Defensa ruso informó, por otra parte, de que las fuerzas de la autoproclamada República Popular de Lugansk (en el Donbás) tomaron el miércoles el control de otras tres localidades, Zatyshne, Pischanka y Surovtsivka, durante el día de hoy.

Mientras, el Gobierno ruso reconoció hoy oficialmente que ha enviado a algunos reclutas a la llamada «operación militar especial», como denomina a la invasión de Ucrania, y dijo que está tomando medidas para que todos ellos regresen a Rusia.

“Lamentablemente, se han revelado algunos casos en los que había reclutas en las unidades de las Fuerzas Armadas rusas que participan en la operación militar especial en Ucrania. Casi todos esos miembros del servicio han sido traídos a Rusia”, dijo Konashenko.

Una de esas unidades, «que tenía asignadas tareas de apoyo al servicio de combate, fue atacada por un grupo de sabotaje de un batallón” ucraniano y que «algunos militares, incluidos reclutas, fueron capturados», dijo el portavoz del Ministerio de Defensa, Ígor Konashenkov, según informan las agencias rusas.

Hasta ahora los responsables militares rusos, y el propio presidente Vladímir Putin, habían negado insistentemente que se hubiera enviado a reclutas a la ofensiva contra Ucrania.

LA CENTRAL DE CHERNÓBIL SIN ELECTRICIDAD

Esta mañana, la Compañía Nacional de Energía Ukrenergo informó de que la planta nuclear de Chernóbil se había quedado sin electricidad debido a los ataques de las tropas rusas.

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitró Kuleba, alertó de que los generadores de electricidad que abastecen a la central tienen una capacidad de reserva de unas 48 horas y, transcurrido ese tiempo, sus sistemas de enfriamiento se pararán.

«Los generadores de reserva por diésel tienen una capacidad de 48 horas para alimentar la central nuclear de Chernobil. Después de eso, los sistemas de enfriamiento de la instalación de almacenamiento de combustible nuclear se detendrán, lo que hará que las fugas de radiación sean inminentes», advirtió Kuleba en un mensaje en la red Twitter.

Pero después el Ministerio de Defensa ruso acusó a las fuerzas ucranianas de haber atacado la red eléctrica que abastece a la central nuclear y aseguró que fueron expertos rusos quienes actuaron inmediatamente para cambiar a los generadores diésel de reserva.

“Debo señalar con gran pesar que los nacionalistas ucranianos cometieron otra provocación, una provocación extremadamente peligrosa. Atacaron la subestación y las líneas eléctricas que alimentan la planta de energía nuclear de Chernóbil. Los expertos rusos tomaron medidas inmediatas para cambiar a fuentes de energía del generador diesel de respaldo «, dijo el viceministro de Defensa de Rusia, Nikolai Pankóv.

Por su parte, el viceministro de Energía ruso, Pavel Sorókin, afirmó que, «en este momento, la parte bielorrusa ha resuelto el problema de restaurar el suministro de energía de forma permanente desde el sistema energético bielorruso».