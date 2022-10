Zelenski: Rusia ayudará a Irán con su programa nuclear a cambio de drones

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió este lunes que Rusia ayudará a Irán con su programa nuclear como compensación por el suministro de drones iraníes para la ofensiva rusa en Ucrania.

«Rusia solicitó unos 2.000 drones del tipo Shahed a Irán», denunció Zelenski durante un mensaje grabado al diario israelí Haaretz.

«¿Cómo creen que Rusia paga a Irán por esto? ¿Le interesa a Irán el dinero? Probablemente no, pero sí la asistencia rusa en el programa nuclear iraní», señaló el presidente.

El mandatario ucraniano destacó que Rusia también encargó misiles y otros tipos de drones a Teherán y que tropas iraníes se encargan de preparar a las rusas en el uso de estas tecnologías.

«En ocho meses de guerra a gran escala, Rusia a utilizado casi 4.500 misiles contra nosotros, y su stock de misiles está disminuyendo. Es por eso que Rusia fue a buscar armas más baratas en otros países para continuar con su terrorismo, y las encontró en Irán», precisó.

Por otra parte, instó al Gobierno israelí a que cambie su postura de no proveer a Ucrania sistemas de defensa antiaérea y opinó que la alianza entre Rusia e Irán no habría sucedido si Israel hubiese contribuido a la defensa de los cielos ucranianos. «Rusia no hubiera tenido motivos ahora para ofrecer algo a Irán a cambio de asistencia», explicó.

Estas declaraciones llegan tras varios días de presión ucraniana para el envío de armamento israelí, algo a lo que el Estado judío se niega para no comprometer su alianza geoestratégica con Rusia en el contexto del conflicto en Siria, en virtud de la cual Moscú permite a Israel bombardear objetivos militares pro-iraníes en suelo sirio.

Hoy mismo, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, confirmó durante una llamada con su homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov, que «Israel no proporcionará sistemas de armas a Ucrania» debido a «limitaciones operativas».

Según un comunicado de su oficina, Gantz «expresó su compromiso de apoyar a Ucrania a través de la entrega de ayuda humanitaria y equipos de defensa para salvar vidas» y dijo que Israel buscará ayudar en el desarrollo de un sistema civil de alerta temprana, para que los ucranianos puedan anticiparse de manera más efectiva a posibles bombardeos rusos.

Aunque Israel se ha posicionado junto con las potencias occidentales, condenado la invasión rusa y apoyado la integridad y soberanía territorial; su gobierno ha evitado imponer sanciones a Rusia o implicarse en el conflicto con el envío de armamento.