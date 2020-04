A vuelta con las magnas: De Bueno Monreal a Asenjo (y II)

Decíamos en la primera parte de esta breve serie que José María Bueno Monreal había aterrizado en la archidiócesis de Sevilla en calidad de arzobispo coadjutor y con instrucciones muy claras. Se trataba de despedir una época y dar la bienvenida a una nueva –el tsunami del Concilio- que no siempre fue comprensiva con la tradición de las cofradías y la mal llamada religiosidad popular. El nuevo prelado sería el encargado de convocar las célebres misiones populares de 1965 , que merecen un capítulo aparte. Don José María, una vez más, se iba apoyar en el poder de las imágenes para dar contenido una iniciativa que pretendía -de alguna manera- unir la Sevilla que iba naciendo más allá de sus límites históricos con los antiguos veneros de Fe. El arzobispo movilizó a 55 cofradías que, cosas del momento, no tuvieron demasiado margen de maniobra para aceptar unos traslados que suponían ubicar las imágenes titulares en chamizos, almacenes, garajes, carpas... y hasta una caseta de feria. Aquella iniciativa colocó en el imaginario popular algunas escenas que ya pertenecen a la historia íntima de la Semana Santa. El Gran Poder subiendo el puente de San Bernardo ; la Soledad haciendo estación en el cementerio camino de San Jerónimo; el Crucificado de los Estudiantes bajo la lona rallada de la caseta del Círculo de Labradores... Pocos recuerdan ya que la mismísima Esperanza de la Macarena fue trasladada en una camioneta acondicionada hasta la parroquia de San Juan de Ribera del emergente Polígono de San Pablo.

Aquellas misiones populares fueron el canto del cisne de toda una época. Los nuevos vientos eclesiales, removidos por ciertas interpretaciones del Concilio Vaticano II -que se había clausurado ese mismo año de 1965- movieron al clero a mirar de otra forma el particular universo de las cofradías. Había nacido ese nefasto término de religiosidad popular para distinguirla de los nuevos -y despóticos- aires eclesiales que en algunos casos arrasaron como un apisonadora un ingente patrimonio inmaterial Pero no hay mal que cien años dure. La década de los 70 no fue el mejor terreno para este tipo de expresiones de religiosidad. En la larga lista de salidas extraordinarias que registra la Virgen de los Reyes durante el siglo XX no hay ninguna en esos años. La última la efectúa ese mismo año de 1965 como clausura a las misiones generales. La Virgen, de alguna manera, está dando el cerrojazo a un tiempo.