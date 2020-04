A vuelta con las magnas... (I)

Pero esas salidas extraordinarias alentadas por la autoridad eclesiástica –que en algunos lares se ha apuntado al carro con indisimulado entusiasmo- son tan antiguas como las propias imágenes de culto. Eso sí: la proliferación de este tipo de eventos –espoleados con cualquier excusa recurrente- han hecho cuestionar su sentido, sea cual sea el motor que lo alimente. Es un debate que existe, que pertenece a la realidad de las cofradías contemporáneas y que ha vuelto a salir a la palestra con ocasión de la pandemia. La propia mitra sevillana emitió hace algunos años una serie de normas diocesanas en las que -de alguna manera- se trataba de poner algún tipo de coto a la desmesura. Pero el uso y abuso de la imagen sagrada -repetimos- no es cosa de hoy. Distintos inquilinos de la silla de San Leandro no han dudado en alentar muchas de esas salidas desde la más remota antigüedad sabiendo del poder de convocatoria que sólo pueden prestar ciertas devociones.

Es una polvareda reciente. En los primeros compases de la propagación de esta pandemia que ha llegado para cambiarlo todo surgieron algunas voces que soñaba con una magna procesión que serviría para dar gracias –o matar el gusanillo- por el fin de la plaga. Roma se unió a la fiesta con aire paternalista, proponiendo llevar las “expresiones de piedad popular y las procesiones que enriquecen los días de la Semana Santa” hasta mediados de septiembre , en coincidencia con la fiesta de la Cruz y la Virgen de los Dolores. La reacción de la verdadera solera cofrade ha sido contundente. No ha lugar, eminencias...

Podríamos retroceder –entre muchas- a las procesiones de rogativas protagonizadas por el Cristo de San Agustín en 1649 y 1737. En la primera se quería impetrar el fin de la calamitosa peste que diezmó dramáticamente la población de Sevilla. En la segunda, magníficamente retratada en un lienzo de la época, se trataba de pedir por el fin de una sequía que había empobrecido la población. El Crucificado de San Agustín -que recibía culto en el convento del mismo nombre de las afueras de la Puerta de Carmona- era objeto de una devoción muy parecida a la que puede despertar hoy el Señor del Gran Poder. A lo mejor las cosas no han cambiado tanto y el círculo, de alguna forma, se cerró no hace mucho. El portentoso nazareno de Juan de Mesa fue escogido por el arzobispo Juan José Asenjo para presidir el jubileo de las hermandades y cofradías de la Archidiócesis con motivo del Año de la Misericordia. Ahí, esa es la verdad, no hubo lugar a disquisiciones.