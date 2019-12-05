Agenda cofrade: Dos procesiones ‘inmaculistas’ para este puente en Sevilla

Sevilla celebra la Solemnidad de la Inmaculada Concepción con dos procesiones durante este puente festivo. Catedral de Sevilla DIA DE SALIDA: VIERNES 6 DE DICIEMBREHORA DE SALIDA: 17.30 HORAS ITINERARIO: CATEDRAL (PUERTA DE PALOS), PLAZA VIRGEN DE LOS REYES, AMIGO VALLEJO, ALEMANES, GARCÍA DE VINUESA, ARFE, ADRIANO, GRACIA FERNANDEZ PALACIOS, ANTONIA DÍAZ, TECHADA, REAL DE LA CARRETERÍA, RODO, DOS DE MAYO, ALMIRANTAZGO, AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN Y CATEDRAL (PUERTA DE SAN MIGUEL). HORA DE ENTRADA: 20.30 HORAS.Parroquia del Corpus ChristiDIA DE SALIDA: DOMINGO 8 DE DICIEMBREHORA DE SALIDA: 11.30 HORAS ITINERARIO: AVDA. DE LA PALMERA, TORCUATO LUCA DE TENA, CASTILLO ALCALA DE GUADAIRA, CASTILLO ALANIS DE LA SIERRA, BAMI, CASTILLO DE CORTEGANA, CASTILLO DE CONSTANTINA, CASTILLO DE UTRERA, CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA, PLAZA DE RAFAEL SALGADO, CASTILLO DE CONSTANTINA, RAFAEL SALGADO, AVDA. MANUEL SIUROT, TORCUATO LUCA DE TENA HORA DE ENTRADA: 15.30 HORAS