jueves, 05 diciembre 2019
17:31
, última actualización

Agenda cofrade: Dos procesiones ‘inmaculistas’ para este puente en Sevilla

La Pura y Limpia del Postigo lo hará este viernes, y la Inmaculada del Corpus Christi, el domingo

El Correo /
Sevilla /
05 dic 2019 / 10:21 h - Actualizado: 05 dic 2019 / 10:29 h.
  • Agenda cofrade: Dos procesiones ‘inmaculistas’ para este puente en Sevilla

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Sevilla celebra la Solemnidad de la Inmaculada Concepción con dos procesiones durante este puente festivo.

PURA Y LIMPIA DEL POSTIGO

Catedral de Sevilla

DIA DE SALIDA: VIERNES 6 DE DICIEMBRE

HORA DE SALIDA: 17.30 HORAS

ITINERARIO: CATEDRAL (PUERTA DE PALOS), PLAZA VIRGEN DE LOS REYES, AMIGO VALLEJO, ALEMANES, GARCÍA DE VINUESA, ARFE, ADRIANO, GRACIA FERNANDEZ PALACIOS, ANTONIA DÍAZ, TECHADA, REAL DE LA CARRETERÍA, RODO, DOS DE MAYO, ALMIRANTAZGO, AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN Y CATEDRAL (PUERTA DE SAN MIGUEL).

HORA DE ENTRADA: 20.30 HORAS.

Agenda cofrade: Dos procesiones ‘inmaculistas’ para este puente en Sevilla

INMACULADA DEL CORPUS CHRISTI

Parroquia del Corpus Christi

DIA DE SALIDA: DOMINGO 8 DE DICIEMBRE

HORA DE SALIDA: 11.30 HORAS

ITINERARIO: AVDA. DE LA PALMERA, TORCUATO LUCA DE TENA, CASTILLO ALCALA DE GUADAIRA, CASTILLO ALANIS DE LA SIERRA, BAMI, CASTILLO DE CORTEGANA, CASTILLO DE CONSTANTINA, CASTILLO DE UTRERA, CASTILLO DE ALCALA DE GUADAIRA, PLAZA DE RAFAEL SALGADO, CASTILLO DE CONSTANTINA, RAFAEL SALGADO, AVDA. MANUEL SIUROT, TORCUATO LUCA DE TENA

HORA DE ENTRADA: 15.30 HORAS

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