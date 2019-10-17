Agenda cofrade: Seis procesiones de gloria en Sevilla

El tercer fin de semana de octubre viene repleto de citas cofrades en la ciudad. Hasta seis procesiones de gloria tendrán lugar este sábado y domingo en la capital. Aquí os dejamosm los horarios y recorridos de cada una de ellas.ROSARIO DE LAS AGUASCapilla de Ntra. Sra. del RosarioSALIDA: 18.00 HORAS ITINERARIO: DOS DE MAYO, RODO, REAL DE LA CARRETERIA, ANTONIA DÍAZ, GRACIA FERNÁNDEZ PALACIOS, ADRIANO, PUERTA DEL ARENAL, CASTELAR, PLAZA DE MOLVIEDRO, PADRE MARCHENA, GAMAZO, BARCELONA, PLAZA NUEVA, AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, ALMIRANTAZGO, Y DOS DE MAYO. HORA DE ENTRADA: 22.15 HORAS VIRGEN DE MONTEMAYORIglesia de San Juan de la PalmaSALIDA: 18.45 HORAS ITINERARIO: SAN JUAN DE LA PALMA, MADRE MARIA DE LA PURISIMA, VIRIATO, AMPARO, PLAZA DEL POZO SANTO, MISERICORDIA, PLAZA DE ZURBARAN, JOSE GESTOSO, PLAZA DE LA ENCARNACION, IMAGEN, SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ, Y PLAZA SAN JUAN DE LA PALMA. HORA DE ENTRADA: 22.15 HORAS ROCÍO SEVILLA SURParroquia de San Juan de ÁvilaSALIDA: 20.30 HORAS ITINERARIO: SIERRA DEL CASTAÑO, PUEBLA DE LAS MUJERES, NTRO. P. JESÚS CAUTIVO, ESTEPA, SANLUCAR LA MAYOR, MARCHENA, LORA DEL RÍO, CERROS DE ÚBEDA, SIERRA DE GATA Y SIERRA DEL CASTAÑO. HORA DE ENTRADA: 22.30 HORAS VIRGEN DE LA SIERRAParroquia de San RoqueSALIDA: 11.00 HORAS ITINERARIO: PLAZA DE CARMEN BENÍTEZ, JUAN DE UCEDA, ÚBEDA, SAN ALONSO OROZCO, AMADOR DE LOS RÍOS, PLAZA DEL TÍVOLI, LOPE DE VEGA, JÚPITER, PADRE MÉNDEZ CASARIEGO, LUIS CADARSO, PLAZA DE TÍVOLI, AMADOR DE LOS RÍOS, LUIS CADARSO, ARROYO, JÚPITER, VIRGEN DE GRACIA Y ESPERANZA Y PLAZA DE CARMEN BENÍTEZ.HORA DE ENTRADA: 14.15 HORAS. VIRGEN DE LAS NIEVESIglesia de Santa María la BlancaSALIDA: 18.00 HORAS ITINERARIO: SANTA MARÍA LA BLANCA, CANO Y CUETO, JARDINES DE MURILLO, NICOLÁS ANTONIO, PLAZA DE SANTA CRUZ, SANTA TERESA, XIMÉNEZ DE ENCISO, PLAZA DE LA ALIANZA, PLAZA DEL TRIUNFO, PLAZA VIRGEN DE LOS REYES, MATEOS GAGO, FABIOLA Y SANTA MARÍA LA BLANCA HORA DE ENTRADA: 22.30 HORAS ROSARIO DE SAN JULIÁNParroquia de San JuliánSALIDA: 18.45 HORAS ITINERARIO: PLAZA DE SAN JULIÁN, DUQUE CORNEJO, PLAZA DE LA MORAVIA, PASAJE MALLOL, SANTA PAULA, ENLADRILLADA, SOCORRO, SIETE DOLORES DE NUESTRA SEÑORA, PLAZA DE SANTA ISABEL, HINIESTA, LIRIA, JUZGADO, PLAZA DE LA MORAVIA, DUQUE CORNEJO Y SAN JULIÁN. HORA DE ENTRADA: 23.30 HORAS