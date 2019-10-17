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Cofradías

Agenda cofrade: Seis procesiones de gloria en Sevilla

Continúa el ciclo rosarista en la capital con las salidas de las imágenes de Las Aguas y San Julián

El Correo /
Sevilla /
17 oct 2019 / 11:11 h - Actualizado: 17 oct 2019 / 11:29 h.
  • Virgen del Rosario de la parroquia de San Julián.
    Virgen del Rosario de la parroquia de San Julián.

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El tercer fin de semana de octubre viene repleto de citas cofrades en la ciudad. Hasta seis procesiones de gloria tendrán lugar este sábado y domingo en la capital. Aquí os dejamosm los horarios y recorridos de cada una de ellas.

SÁBADO 19 DE OCTUBRE

ROSARIO DE LAS AGUAS

Capilla de Ntra. Sra. del Rosario

SALIDA: 18.00 HORAS

ITINERARIO: DOS DE MAYO, RODO, REAL DE LA CARRETERIA, ANTONIA DÍAZ, GRACIA FERNÁNDEZ PALACIOS, ADRIANO, PUERTA DEL ARENAL, CASTELAR, PLAZA DE MOLVIEDRO, PADRE MARCHENA, GAMAZO, BARCELONA, PLAZA NUEVA, AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, ALMIRANTAZGO, Y DOS DE MAYO.

HORA DE ENTRADA: 22.15 HORAS

VIRGEN DE MONTEMAYOR

Iglesia de San Juan de la Palma

SALIDA: 18.45 HORAS

ITINERARIO: SAN JUAN DE LA PALMA, MADRE MARIA DE LA PURISIMA, VIRIATO, AMPARO, PLAZA DEL POZO SANTO, MISERICORDIA, PLAZA DE ZURBARAN, JOSE GESTOSO, PLAZA DE LA ENCARNACION, IMAGEN, SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ, Y PLAZA SAN JUAN DE LA PALMA.

HORA DE ENTRADA: 22.15 HORAS

ROCÍO SEVILLA SUR

Parroquia de San Juan de Ávila

SALIDA: 20.30 HORAS

ITINERARIO: SIERRA DEL CASTAÑO, PUEBLA DE LAS MUJERES, NTRO. P. JESÚS CAUTIVO, ESTEPA, SANLUCAR LA MAYOR, MARCHENA, LORA DEL RÍO, CERROS DE ÚBEDA, SIERRA DE GATA Y SIERRA DEL CASTAÑO.

HORA DE ENTRADA: 22.30 HORAS

DOMINGO 20 DE OCTUBRE

VIRGEN DE LA SIERRA

Parroquia de San Roque

SALIDA: 11.00 HORAS

ITINERARIO: PLAZA DE CARMEN BENÍTEZ, JUAN DE UCEDA, ÚBEDA, SAN ALONSO OROZCO, AMADOR DE LOS RÍOS, PLAZA DEL TÍVOLI, LOPE DE VEGA, JÚPITER, PADRE MÉNDEZ CASARIEGO, LUIS CADARSO, PLAZA DE TÍVOLI, AMADOR DE LOS RÍOS, LUIS CADARSO, ARROYO, JÚPITER, VIRGEN DE GRACIA Y ESPERANZA Y PLAZA DE CARMEN BENÍTEZ.

HORA DE ENTRADA: 14.15 HORAS.

VIRGEN DE LAS NIEVES

Iglesia de Santa María la Blanca

SALIDA: 18.00 HORAS

ITINERARIO: SANTA MARÍA LA BLANCA, CANO Y CUETO, JARDINES DE MURILLO, NICOLÁS ANTONIO, PLAZA DE SANTA CRUZ, SANTA TERESA, XIMÉNEZ DE ENCISO, PLAZA DE LA ALIANZA, PLAZA DEL TRIUNFO, PLAZA VIRGEN DE LOS REYES, MATEOS GAGO, FABIOLA Y SANTA MARÍA LA BLANCA

HORA DE ENTRADA: 22.30 HORAS

ROSARIO DE SAN JULIÁN

Parroquia de San Julián

SALIDA: 18.45 HORAS

ITINERARIO: PLAZA DE SAN JULIÁN, DUQUE CORNEJO, PLAZA DE LA MORAVIA, PASAJE MALLOL, SANTA PAULA, ENLADRILLADA, SOCORRO, SIETE DOLORES DE NUESTRA SEÑORA, PLAZA DE SANTA ISABEL, HINIESTA, LIRIA, JUZGADO, PLAZA DE LA MORAVIA, DUQUE CORNEJO Y SAN JULIÁN.

HORA DE ENTRADA: 23.30 HORAS

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