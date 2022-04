Álvaro Romero triunfa en Madrid con un Pregón en el que implora la paz «por los niños ucranianos»

El pregón, después de ser presentado por Laguna, arrancó con la marcha Siempre la Esperanza, que fue la elegida por Romero cuando ya pronunció este mismo pregón en 2019, antes de la pandemia, para terminarlo. “Venir a dar otro pregón distinto y en circunstancias tan distintas me pareció un auténtico reto, y por eso acepté”, ha dicho el también escritor de Los Palacios y Villafranca, que también había pronunciado el pregón de su pueblo natal en 2018. La pandemia, los retos de la sociedad y los sanitarios y hasta del mundo cofrade han estado muy presentes en el discurso de Romero, así como otras cuestiones sociales de rabiosa actualidad como la inmigración, el maltrato, la necesaria igualdad de género o la guerra entre Rusia y Ucrania, que fue el motivo con el que Romero remató su pregón de casi dos horas: “¡El Domingo es el comienzo / del auxilio, del amparo, / pero también el remate/ del milagro ya acabado; /es el grito del Amor, / de la Paz que con su Paso / abre la Semana Santa /que ahora aquí anunciamos, /esa Semana que ahora /con esta voz pregonamos; /esta voz que se me apaga... / y aprovecha el escenario / para denunciar la guerra, /la violencia y el fracaso /en este mundo de ahora / que ya no es, sin embargo, /el mundo que nos dio Dios /después de haberlo creado! / ¡Yo acuso desde el pregón /y grito, grito el escándalo / y pido, imploro la paz / de los niños ucranianos!