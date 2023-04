Ángeles y Ramos nuevos en Los Palacios y Villafranca

Los palaciegos vivieron ayer el Domingo de Ramos de otra manera: con ese sosiego que da el parte meteorológico cuando no apunta lluvias para las próximas estaciones de penitencia, y eso que el agua sigue haciendo tanta falta. En el fondo, el sosiego general no solo lo aportaba el cielo, sino las cosas de aquí abajo. Era el primer Domingo de Ramos sin atisbos de mascarillas ni miedos por la pandemia y el pueblo se echó literalmente a la calle para vivir uno de sus días literalmente grandes, porque parecían más grandes las calles, más grandes los balcones engalanados, más grandes las sonrisas como reflejos de tantos henchidos corazones. Mucha gente saludaba a gente que hacía tanto que no veía, y eso lo engrandece todo.

La cruz de guía estuvo en el dintel de la capilla de La Almazara a las cinco en punto de la tarde. Y, apenas unos minutos después, las filas de nazarenos de La Borriquita habían rodeado el teatro municipal, rumbo a enfilar la calle Rafael Alberti con un sol de justicia que todo el cortejo aguantó con esa entereza que da la certidumbre de que es la mejor de las circunstancias. Lo sabían bien Carlos Gutiérrez e Israel Ortiz, los capataces de un misterio, el de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén –ya tan poblado de personajes bajo la palmera-, que sabe lo que es quedarse en casa o incluso volver en busca de refugio. Los sones de la agrupación Virgen del Buen Suceso de Los Corrales iban regalándole una banda sonora a la tarde que rezumaba primavera. El blancor de los nazarenos era capaz de reproducir este olor a azahar desbandado por las calles. Y mientras tanto, Nuestra Señora de los Ángeles, convertida ya definitivamente en Patrona de los Donantes y engalanada con la música siempre celestial de la Fernando Guerrero, iba asomándose a su barrio sin dejar de mirar al cielo para amparar a esos mártires civiles que han dado tanta vida para que la vida siga siendo. La asunción de este patronazgo requiere ampliar el concepto de Resurrección, porque la Hermandad de los Donantes –de sangre, de órganos, de tejidos- ha interiorizado su propio Triunfo en el triunfo de todos los que agradecen una segunda oportunidad, un trecho más de vida en esta vida, una resurrección en este mundo antes de gozar la del otro. Y eso también se llama amor, hermandad, generosidad, entrega, triunfo del cristianismo que ha comprendido que no se puede amar a Dios, a quien no se ve, si no se ama al hermano.