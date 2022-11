Antonio Escudero: «El Consejo no puede ser juez y parte»

En la noche del lunes 28 de noviembre, el hermano mayor de las Siete Palabras, Antonio Escudero, acudió al programa radiofónico «El Llamador» de Canal Sur Radio, en el que manifestó, que su corporación se halla plenamente disgustada, tal y como reflejó en la citada carta, considerando que la idea propuesta desde el propio Consejo es un «atropello», ya que, además, no se cumplen con las propias normas planteadas por la junta superior para solventar los problemas de cada jornada de la Semana Santa, puesto que uno de estos puntos es que ninguna cofradía entre más allá de las tres de la madrugada, algo que con las Siete Palabras no se cumpliría, pues si fuese la última del Miércoles Santo, entraría en su templo después de la hora en cuestión. También señaló Escudero que ese plan del delegado no debería no haberse planteado encima de la mesa siquiera, porque sólo son las hermandades las que deben plantear propuestas, y justo es el que salió en la prensa, considerando que no puede ser casualidad y que parece que algún interés hay en todo esto. Recordó igualmente que el Consejo, según su normativa, sólo decidirá si las hermandades no alcanzan el acuerdo mínimo de un respaldo de dos tercios de las cofradías del día, pero impondrá una de las dos propuestas que más votos lograsen entre las propias corporaciones.



López de Paz recordó cuando en 1990 las Siete Palabras fue la última del Miércoles Santo, entrando los nazarenos a la carrera oficial con los cirios apagados, los pasos sin marchas procesionales, y con un notario que dio fue de la hora de acceso de la cofradía a la Campana, y con ello le planteó al hermano mayor si en 2023 volvería a ocurrir algo así si finalmente las Siete Palabras fuese la última, a lo que Escudero dijo rotundamente que no, porque «nosotros lucharemos para evitar que esto ocurra», pero de suceder, la hermandad tiene claro que «esa propuesta no tenía que estar aquí, ni viéndose, en ningún momento», alegando que el fallo ha estado en los procedimientos. Ante esta situación, Juanmi Vega preguntó al hermano mayor si ha pensado por qué está sucediendo todo esto, a lo que éste manifestó que «parece que algo raro no está funcionando aquí«, y ante la insistencia del periodista, Escudero concluyó «no me pidas que diga nada que no debo decir, o que no quiero decir, sólo digo que aquí hay que ser honrado o parecerlo, y aquí no lo parece, aunque el Consejo debe rectificar, y rectificar es de cristianos, y es el momento todavía», sentenciando que «el Consejo no puede ser juez y parte», y remató con un mensaje importante: «Si finalmente somos los últimos, los hermanos tenemos que estar todavía más unidos».