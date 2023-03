Antonio Puente Mayor: «El Pregón de Triana es un sueño cumplido y un gran reto»

Por un lado un sueño cumplido, y por otro un enorme reto. Para un cofrade que escribe desde pequeño, como es mi caso, dar un pregón siempre es un anhelo, pero si además se trata del Pregón de la Semana Santa de Triana, uno de los más prestigiosos que existen, la emoción es indescriptible.

Tu nombramiento se hizo público tras la Navidad, pero recibiste el encargo en otoño. ¿Cómo viviste aquel momento de la llamada?

Con muchos nervios. En primer lugar recibí una llamada por parte de los hermanos mayores de Triana, el 26 de octubre. Y poco después, la designación oficial por parte de la Teniente de Alcalde y Delegada del Distrito de Triana, Encarnación Aguilar. Ella me pidió que guardara el secreto unos días, con idea de hacerlo público ante los medios de comunicación. Y así lo hice durante una semana, y otra, y otra. Al final, fui proclamado pregonero el 26 de enero de 2023, a pocas horas de peregrinar a Tierra Santa con mi mujer. Dios quiso que fuese así, y ahora entiendo el por qué.

Te hemos leído en prosa siempre... ¿Te atreverás con el verso?

No sólo me atreveré, sino que más del sesenta por ciento del pregón será en verso. De hecho, tras diseñar la estructura, lo primero que me lancé a escribir fue un poema dedicado a la Esperanza de Triana, y hasta que no terminé toda la parte lírica no me puse con la prosa. La razón es que, desde que soy adolescente, mi manera de canalizar las emociones es a través de la poesía, algo que llevo practicando durante décadas, pero que no he hecho público hasta hace poco, en el poemario «De la luz al verso» (Torre de Lis, 2020).