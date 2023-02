Aquella lejana noche que entrelazaron las manos de las Aguas del Museo

Vean, por favor, la fotografía que acompaña a este escrito. Obsérvenla bien. El pecherín de la Virgen de las Aguas no es el encaje de Bruselas del siglo XIX que donara el hermano Gonzalo Fernández junto a su familia para la salida extraordinaria del pasado sábado 15 de octubre de 2022, ni por detrás lleva la mantilla, también del XIX, que donó la hermana y camarera de honor Dolores Mejías Guerra, viuda de Mariano Bellver. Es más, la saya no es la que, diseñada por el bordador Manuel Solano, le realizase igualmente este mismo artista en su taller de Morón de la Frontera para estrenarla el pasado otoño. No, no es la fotografía que Javier Montaño captase en la madrugada previa a la extraordinaria que vivimos hace unos meses. Esta que ven la hizo Julio Paneque Caballero, entonces diputado de formación de la cofradía decana del Lunes Santo, tras la Semana Santa de 2000.

Aquel año, María Santísima de las Aguas fue sometida a una intervención conservativa por parte de Francisco Berlanga, quien también intervino sobre las manos antiguas. Era hermano mayor el recordado y añorado Manuel Nieto Pérez, y ocupaban los cargos de priostes Juan Blázquez Sianes y Jesús Nieto Pérez. Y una noche en la semana de Pascua hicieron la prueba. Y hasta le colocaron un pañuelo asido entre estas manos implorantes. No es un sueño de hace dos días, en el Museo llevan años queriendo recuperar esta iconografía, y lo ocurrido en el doscientos cincuenta aniversario fue un primer paso para ello. El tiempo nos lo dirá.