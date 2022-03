Así nació el Lunes Santo (III)

En el artículo anterior, dejamos al Museo y a Las Aguas con la aprobación, en sus respectivos Cabildos Generales, para salir el Lunes Santo de 1923. Cada una, con su propia idiosincrasia, dio un paso al frente y variaron dos jornadas, hoy irrenunciables como el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, por una novelería, que cien años después, ya forma parte de la identidad de los cofrades de hasta 9 corporaciones. Quizás el Museo quiso poder no renunciar a salir en caso de lluvia, o quizás no verse envuelto en líos cuando el Santo Entierro Magno se celebraba, o quizás quiso presidir una jornada en base a su acreditada antigüedad. Quizás las Aguas evitaba organizar su cofradía el mismo día que lo hacía la Estrella, o quizás quiso probar las mieles de una nueva jornada, o quizás quiso mostrarse obediente a lo que se le proponía desde el Ayuntamiento y la Vicaría.



Estas Hermandades son dignas de reconocimiento, y es de justicia presentar los datos que conocemos, para que cada uno de nosotros lo valore en su consideración. Además, el hecho de que se haya transmitido que la jornada no se llevó a efecto a causa de la lluvia, es como un irreverente desenlace al esfuerzo y arrojo de aquellos hombres. Me dispongo a puntualizar, matizar y rectificar, humildemente, al hombre al que los investigadores cofrades estamos agradecidos por tanto que nos iluminó. Algún ejemplar, debido al titánico esfuerzo recopilador y de investigación histórica, del insigne cofrade Juan Carrero Rodríguez, suele habitar en las bibliotecas de los cofrades. Comprobar que noticias, que entendíamos contrastadas, son bulos que rondan nuestro mundo, puede hacernos pensar en alguna intención espuria. Sin entra en esto, sorprende la insistente referencia, de este autor, sobre el primer Lunes Santo de la historia, como un día de lluvia en el que no salieron las Cofradías.