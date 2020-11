Aviso del hermano mayor de La Macarena a las hermandades: «Ni el 1 % estamos ayudando»

Fernández Cabrero ha apelado a las hermandades sevillanas a que aumenten la ayuda que prestan a los necesitados en estos días, y ha asegurado que la cifra de las que prestan ayuda no llega al 1 %.

Y en el llamamiento ha pasado por todos los escalafones de la iglesia para defender que las personas con necesidad son el objetivo de las hermandades, por encima de otras cosas: “Desde el papa al ultimo cura en la provincia de Sevilla, no entiendo otra cosa que no transite por ahí. Es el compromiso y el concepto de hermandad. Alguien una vez dijo que fuera de los pobres no hay salvación y ama a Dios y al prójimo como a ti mismo”, ha espetado.

“Hermandades, despertad”, ha dicho, añadiendo que es una situación que "tendremos que hablar con el presidente del Consejo, mi amigo Paco -Francisco Vélez de Luna- y decirles que esto hay que acelerarlo”.

Así, ha entendido que la ayuda tiene que ser imprescindible como parte de la labor de las hermandades, citando que “el concepto social es lo que mueve al mundo, y lo demás son cosas para acompañar”.