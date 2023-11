Casi ocho siglos de historia en la espada de San Fernando

Si la Puerta de los Palos es también conocida como la de «Matacanónigos», en la mañana de los 775 años de la recristianización de Sevilla, el jueves 23 de noviembre, festividad de San Clemente, casi lo fue más que nunca. No es que hiciese «viruji» como diría Paco Robles, es que hacía frío. Bastante. Daban ganas de ponerse un abrigo sobre otro en el interior de la Santa Iglesia Catedral, donde había bastantes fieles para orar ante los restos de San Fernando, expuesto en su urna abierta a la contemplación de los sevillanos desde las ocho y media de la mañana.

La comitiva tomó por la nave que desemboca en la Puerta de San Miguel y giró en el trascoro para adentrarse en la Parroquia del Sagrario, donde ponía su música renacentista el grupo «Ministriles Hispalensis», y salir por su puerta a la Avenida de la Constitución. No había pocas personas presenciando esta histórica procesión a pesar de lo laborable de la jornada y la hora gélida y temprana. Algún concejal se lamentaba de ir sólo con el traje y no haberse puesto su chaquetón.

El viento soplaba con toda su frialdad a la entrada de las tablas alfonsíes y de la Virgen de las Batallas. Los concejales Juan Bueno y Álvaro Pimentel no se apartaron en ningún momento del lado del alcalde escoltando la espada, al igual que lo hacía la policía local de gala cerrando la procesión, que a las once menos diez volvía a estar dentro del templo, encaminándose hacia el altar mayor, donde esperaba la Santísima Virgen de los Reyes. Sí se echó de menos la presencia del arzobispo, monseñor José Ángel Saiz Meneses, no asistiendo tampoco ninguno de los dos prelados auxiliares, ni monseñor Teodoro León Muñoz ni monseñor Ramón Valdivia Giménez.