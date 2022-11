Convocada una reunión sobre el plan de la Alameda para el Santo Entierro

Como era de esperar, la idea de que el recorrido común de la procesión general del Santo Entierro Grande el próximo Sabado Santo 8 de abril de 2023 arranque en la Alameda de Hércules no ha gustado en varias de las hermandades que han sido invitadas a participar. Como ya se informó este miércoles 9 de noviembre, las cofradías procedentes de la margen derecha del Guadalquivir, la Paz y las de la Magdalena habrían de alcanzar la calle Santa Ana para arribar a la Alameda, mientras que las restantes accederían por la calle Barco. Entre las del primer grupo hay varias que no están nada de acuerdo con este largo itinerario, y algunas hasta estarían dispuestas a declinar finalmente la invitación, según manifiestan algunos hermanos mayores.

A las siete de la tarde de este jueves 10 se ha convocado una reunión de urgencia, en la sede del Consejo General, con los hermanos mayores y diputados mayores de gobierno de las corporaciones que acudirían al Santo Entierro para dirimir este asunto. Y justo en un día en el que una de estas corporaciones, concretamente el Cachorro, comienza uno de sus cultos de regla, como es el triduo a la Virgen del Patrocinio. Algunos mandatarios de estas corporaciones reconocen que, desde su punto de vista, la organización no se está realizando correctamente, pues aunque sean invitadas a participar en la estación de penitencia de la Hermandad del Santo Entierro, cuyo hermano mayor es Fermín Bernabé Vázquez Sánchez, no pueden enterarse de la oficialidad del proyecto de comenzar el itinerario común en la Alameda ni por un comunicado directo a las propias hermandades ni por la prensa. Varios hermanos mayores que han hablado con La Recogía de El Correo de Andalucía manifiestan que este asunto debería haber sido debatido previamente con las quince hermandades, y luego el Santo Entierro reunirse con el Consejo y con el Ayuntamiento, conociendo de primera mano la posición de estas hermandades ante unos planteamientos y otros.

Hermandades como el Cachorro y Montserrat se enteraron de la publicación de la noticia de esta idea de que el punto de encuentro fuese la Alameda durante el desarrollo, en la misma noche de este pasado miércoles 9, de la convivencia de las hermandades de la tarde del Viernes Santo en la sede canónica de la Hermandad de la O, donde estuvieron presentes el vicepresidente del Consejo, José Roda Peña, y el delegado de este día, Diego Milán. En este fraternal encuentro, el propio hermano mayor del Cachorro, José Luis Aldea, parece ser que ya expresó a ambos miembros de la junta superior que esta idea no era la mejor, y máxime para una cofradía, como la suya, que no hará ni veinticuatro horas que se habrá recogido de su propia estación de penitencia, y que hacer llevar al Cristo de la Expiración, por ejemplo, hasta aquel lugar sería un suplicio, como también lo sería en el caso del Señor de la Victoria de la Hermandad de la Paz, porque... ¿A qué hora saldrían los del Porvenir?, ¿antes que un Domingo de Ramos? O en el caso del Señor de la Sagrada Columna y Azotes, porque en las Cigarreras y en las restantes hermandades de Triana, con este plan, no descartan que tuviesen que salir en torno al mediodía o una de la tarde. ¿A qué hora iniciaría su recorrido San Gonzalo mismo? Es más, el pasado lunes ya deambulaba el rumor de ir hacia la Alameda, y en la última jornada del ciclo formativo de las corporaciones trianera, que tuvo lugar en la Basílica del Cachorro, los hermanos mayores de la corporación anfitriona, José Luis Aldea, de San Gonzalo, Manuel Lobo, de las Cigarreras, José García Pastor, y el teniente de la Esperanza de Triana, Guillermo Revuelta, ya estuvieron comentando entre ellos este peliagudo tema.

Otros hermanos mayores tampoco están convencidos con discurrir por la calle Trajano, ya que por ésta no pasa ninguna cofradía en la tarde del Viernes Santo y ello podría dar pie a una cosa... ¿Vendría la gente de fuera a pernoctar en el propio acerado porque le salga más rentable que irse a un hotel? Y bueno, no hay que pensar en los de fuera, los propios sevillanos. Y no es algo que no pueda ocurrir, porque de hecho sucede todos los años en la calle Pureza cada Jueves Santo antes de salir la Esperanza en la madrugada del Viernes, donde la gente acampa, literalmente, para tener un buen sitio para ver salir la cofradía, por lo que con más razón pasaría ahora, máxime cuando esta vía es un embudo. Así lo piensan varios hermanos mayores de las hermandades invitadas al Santo Entierro, y de este modo van a exponerlo en la reunión de este jueves 10 a las siete de la tarde. Esperemos a ver qué ocurre finalmente en la convocatoria de hoy.