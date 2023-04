Daniel Franca: «Mi cartel es el final de una conclusión»

Se presenta el cartel de la Semana Santa. Sevilla lo hace suyo. Y al igual que se dice con una copla, «cuando el pueblo las canta, ya nadie sabe el autor». Sinceramente no es justo. Merece la pena reencontrarse con el autor del cartel, charlar con él, intercambiar impresiones y que nos cuente todo lo que le ha reportado hacer esa obra que ya lleva poco más de un mes en nuestras vidas. Aquí, en La Recogía de El Correo de Andalucía, vamos a conocer un poco mejor a Daniel Franca, el cofrade, la persona, el muchacho que este año ha pintado a su Virgen de la Estrella para anunciar con su pintura la Semana Santa. ¿Cómo han sido estas que han transcurrido desde que se presentó el cartel? Han sido raras, porque no he terminado de ser consciente de todo lo que ha implicado ser cartelista de la Semana Santa, pero al ir viendo el cartel en los escaparates, en las redes sociales o en la propia exposición celebrada en la Fundación Cajasol junto a otras obras cofradieras de mi autoría me he ido dando cuenta de que todo esto ha sido y es verdad. El calor y la cercanía de la gente que interactúa contigo hablando de esa obra tuya en lo que logra, por fin, que tomes conciencia de todo lo que envuelve a este encargo que te propone el Consejo General de Hermandades y Cofradías. ¿Qué anécdotas has vivido con el cartel expuesto en Cajasol mientras tú mismo te has hallado presente en la muestra? Lo que más me ha impactado ha sido ver a pregoneros de los años ochenta y noventa, o a hermanos con números muy bajos en sus cofradías, como un número 3 de la Hiniesta o un 11 del Cachorro, emocionarse con la obra que he realizado, y eso para mí ha sido un auténtico halago, porque me han transmitido la ilusión que les ha producido mi cartel.

¿Cuántos hermanos de la Estrella has podido ver por Cajasol para contemplar el cartel? Muchos, muchos... (Risas) La verdad que no han acudido pocos, e incluso fue también Carlos Martín, el hermano mayor, y hasta parte de la junta de gobierno, y la verdad que los he visto a todos muy contentos con este regalo que le he hecho a mi hermandad, que se lo merece. Si este cartel fuese, literalmente, una visión anticipada a este Domingo de Ramos de 2023... Tú estás en una esquina del cuadro. (Risas) Cierto, cierto. La verdad que cuando me comunicaron que iba a ser uno de los manigueteros de la Virgen de la Estrella no me lo creía. Es, sin duda, una gran oportunidad la que se me ofrece, porque efectivamente voy a ser partícipe de lo que ocurre en la escena que recoge el cuadro. Ir en ese lugar es uno de los grandes regalos que me voy a llevar para siempre de esta Semana Santa.

En el caso de un pregón, el pregonero dispone de tiempo para hablar de distintos temas organizadamente, sin embargo, en un cartel no puede ocurrir porque éste es un impacto. Por ejemplo, aunque Casellas sea muy de los Gitanos, pudo hablar también de la Sagrada Cena, de la que igualmente es hermano. ¿Qué tal con Santa Marta? Buena pregunta. (Risas) Mi Hermandad de Santa Marta también está de alguna manera en el cartel, porque en éste yo he querido representarlo todo desde un epicentro que es la devoción que le tengo a la Estrella desde mi niñez, y claro, un cartel tiene que ser un impacto, y ese impacto ha de ser una imagen, pero para nada quiero que mis hermanos de Santa Marta piensen que no están en mi obra porque sí están, y uno de mis momentos clave de cada Semana Santa es cuando me visto con mi túnica negra cada Lunes Santo. Hay un dato objetivo que hay que tener en cuenta: en la colección de los carteles de Semana Santa del Consejo estaba ya Santa Marta cuando en 2014 hizo el cartel Beatriz Barrientos, pero, increíblemente, la Estrella no había salido aún en ningún cartel de esta pinacoteca. Es cierto, y es un detalle que me había llamado poderosamente la atención, pero no me percaté de ello hasta tener el tema elegido, es decir, que dándole forma a mi obra, tras haber pensado qué podía aportarle yo a esa pinacoteca, es cuando caigo en la cuenta de que la Estrella no había protagonizado nunca el cartel oficial del Consejo, y me impactó porque, al margen de la devoción que genera en mi, es una obra capital del arte religioso, y ningún pintor la había elegido anteriormente para este encargo. ¿Por qué el palio de Rodríguez Ojeda? Es un gusto personal, ya que es una pieza magnífica que me encanta, y para mi es un seña de identidad de los años ochenta, pues mi recuerdo infantil es ese palio. En la muestra hemos visto los bocetos previos a la obra definitiva. ¿Algún compañero de gremio o cualquier persona en general te ha dicho si entre esos bocetos había, verdaderamente, otro cartel distinto que el que finalmente has realizado? Sí, mucha gente. De hecho, se llevarían la palma dos, uno en el que se impone el amarillo y otro en el que prevalece el azul, dos colores que luego están presentes en el cartel final para darle equilibro, porque en el primero está el día y en el otro está la noche, reflejándose así la dualidad de la Semana Santa: el día y la noche, Cristo y María, una cofradía de silencio y otra de música... sintetizándose así, también, lo que es la Semana Santa. Si juntamos los dos bocetos que se llevan la palma, que en la muestra estaban uno al lado del otro... ¿Te has fijado que tenemos la marcha que Marvizón ha compuesto para el pregón de Casellas? «Entre la noche y el día». ¡Ostras! No me había dado cuenta. Pero esa idea, entonces, también está en el propio cartel, pues la izquierda muestra una parte diurna frente a la derecha, que es una anochecida. De paso aprovecho para manifestar lo fabuloso que ha sido el pregón de Enrique Casellas.

Paseando por los pasillos de la exposición de tu obra cofradiera en Cajasol, ¿has sentido que recorrías tu vida? Pues sí, desde ese dibujo que realicé con 4 ó 5 añitos, colocado frente al cartel, se cubre un itinerario vital a través de mis distintas obras, siguiendo un sentido cronológico. ¿«El nazareno de la calle Temprado» es un cuadro o una novela? (Risas) Pues es casi una novela, porque el dueño de la obra me la encarga en plena pandemia, y el hombre tenía esas ganas de Semana Santa que no hemos podido vivir durante dos años, por lo que me pidió que le representara un nazareno y yo opté por uno de la Carretería porque es la hermandad de este hombre. Curiosamente logré una túnica de esta hermandad, que no es fácil, para que me posaran en el estudio durante los meses finales de la pandemia para, así, acometer este trabajo.