David Hurtado: A Farfán lo tratamos como si fuera el Velázquez de la música procesional

Mira, ahora está sucediendo un fenómeno muy curioso y es que, ahora están componiendo, cada vez más, chavales que son estudiantes del conservatorio, y eso en mi época era impensable. En mi época, cuando yo era estudiante, era el rarito porque escribía música para Semana Santa, era un poco como el arrabalero. Decían, fíjate tú este tío, estudiando composición y se pone escribir marchas de Semana Santa, y ahora, sin embargo, raro es el estudiante de composición que no se dedica a eso. Entonces, claro, en ese perfil de compositor yo no sé si realmente es por vocación o simplemente porque dices, a ver, ¿aquí qué es lo que hay? ¿marchas? ¡pues marchas para que me conozca la gente! con la esperanza de que le sirva de trampolín para poder acceder a otras cosas. A mí eso me lo dijo Manuel Castillo, que es el que le da nombre al Conservatorio Superior. Yo lo conocí siendo niño y él me dijo “hay que escribir para lo que tengas alrededor tuyo”, ¿aquí qué es lo que hay? ¿bandas de música? ¿hay profesionales? ¡Pues se escriben marchas!

De hecho, se ve, hay niños – yo tengo alumnos jovencitos- que se ve. Uno los ve y dice ¡uf! este va a ser un crack. Cuando ves a un niño de 5 años tocando el piano, evidentemente no ha tenido tiempo material de aprender, es el talento que llevan, el que le permite saber eso. También tengo conocidos, gente con mucho talento, pero no lo han trabajado, se han malogrado. Entonces las dos cosas. Pero habría que darle un poco más de sitio el talento, porque en la academia, como que se le mira un poco por encima, no se le da importancia a lo que se puede medir.

Pues tres cuartos de lo mismo. Yo siempre le digo a mis alumnos que sin talento no hay nada que hacer. De hecho, tengo alumnos que algunos son máquinas de estudiar, pero no van a conseguir nada porque no avanzan, porque les falta el aspecto innato. Pero al revés también, hay gente que abusa del talento, y les pasa como a la liebre le pasó con la tortuga, que se confía y confía, y cuando te das cuenta te han adelantado. Entonces es una simbiosis que yo creo que, en el arte, es donde más se nota que se necesitan las dos muletas. Necesitas una dosis de talento, cuanto más mejor, y después todo lo que sea estudio es poco. Lo que pasa es que, sí que es cierto, que se habla poco de talento en la educación. La educación es memorizar memorizar, memorizar... ¡y ya está! yo no recuerdo, incluso ni en mis tiempos, cuando yo estudiaba, que se fomentara la intuición y el talento. Está claro que el talento es innato, con el talento se nace.

Como buen flamencólogo de conocimiento, estudios y ADN, ¿no piensa que el mal uso del término flamenco afea al mundo de la marcha?

Sí, hombre, yo creo que en el flamenco, el problema que tiene, es que está muy manoseado pero porque es muy poco conocido. El flamenco, flamenco, flamenco, es una música muy, como decía Juan Ramón, para una inmensa minoría a la que le gusta el flamenco. Al común de los mortales tú le hablas de flamenco y están pensando en grupos como el barrio o en rumbitas, pero nadie se va a poner a hablarte de seguiriyas o soleares. Después, tiene el hándicap de que es una música muy compleja para manejar, desde el punto de vista técnico. Es decir, tú dices, voy a utilizar un aspecto del flamenco para introducirlo en una marcha, y eso es muy difícil, es una música tremendamente compleja en el lenguaje, entonces ¿qué es lo que haces? Pues picotear y, a veces, incluso, caer en la caricatura de lo que es realmente el flamenco. Sin embargo, ha habido ejemplos de gente que sí, que lo ha hecho muy bien, como Gámez Laserna con “El Cachorro (Saeta Sevillana)” introduce al final una saeta, y lo hizo de manera magnífica, o Font de Anta con “Soleá dame la mano”, una marcha de tintes, no flamencos, pero si andalucistas, en la órbita de Turina y lo hizo muy bien, muy bien, muy bien. Pero por la otra cara de la moneda, sí que es verdad que hay cosas que no se deberían de tocar o de haber hecho.

Por otra parte “¿Quién te vio y no te recuerda? Saeta jerezana”, ¿puede ser una cátedra flamenca llevada a la forma marcha?

Bueno, es que está feo que hable de mí, pero con esa marcha yo estoy muy satisfecho, y estoy muy satisfecho con ella, también, precisamente por el uso que se le ha dado al flamenco ahí, porque ha sido, que yo sepa, la primera vez que se ha introducido una seguiriya en Jerez dentro de una marcha. Lo que te decía antes de Gámez Laserna del Cachorro, que él cogió una saeta, pero cogió un tipo de saeta que hay, digamos, que es más común. El cogió un tipo de saeta que hay, que se la llama “por carcelera”, que también es más sencilla de llevar al pentagrama, sin embargo, la Saeta, Saeta, Saeta flamenca, es por seguiriyas, y eso nunca se había intentado llevar a una marcha, ni siquiera a un pentagrama por que plantea mucha más dificultad a la hora de en cerrarla en las cinco líneas. Entonces, era una obra que conocía muy bien desde niño y cuando me encargaron esa marcha dije, pues mira, ahora tengo la ocasión perfecta para utilizar esta melodía que llevo tantos años con ella metida en la cabeza. Vamos, que me la sabía de memoria como si hubiera nacido con ella. Y la marcha pues, ha quedado muy redonda, y lo que más le sorprende a la gente es, precisamente, ese uso de un cante flamenco, de lo que se llama un “cante jondo”-aunque no me guste usar esa palabra, pero para que nos entendamos- y creo que ha sido la primera vez que se ha hecho en una marcha, y ha funcionado.

Porque también, después, lo que puede pasar es que se haga un buen trabajo de traslación, pero que el resultado no sea bonito, y simplemente, con que no sea bonito aunque esté muy bien hecho, no tiene mucho sentido. O te quede también demasiado elitista, sin embargo, se ha dado la cosa de que la marcha le gusta a casi todo el mundo que la escucha y por eso se toca mucho. Entonces no le pueden poner “peros” los puristas y, al mismo tiempo, a la gente que simplemente es aficionada, también le llega.

Esta marcha también tiene la curiosidad del título. El título es un verso de Lorca, un poema que tiene dedicado Jerez. Esta marcha me la encargaron para una hermandad de Jerez y, el que me la encargó, es un cofrade de allí, un juez y amigo mío, y fue él el que me dijo “déjame que yo le ponga el título, David”. Entonces, Lorca tiene un poema que se llama “un romance de La Guardia Civil Española” y que se ha delicado a Jerez, y en una de las estrofas dice: “¡oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Esa frase le gustó mucho, me dijo que tenía fuerza y que se podía extrapolar a una imagen. Fue ahí cuando le dije: ¡vale! Tú le vas a poner el título, pero yo le voy a poner el subtítulo, que va a ser “Saeta jerezana”. La verdad es que la marcha ha caído “de pie”, y esa, junto con mi otro ojito que es “Como tú, ninguna”, que es para la Macarena, son las dos más conocidas.

¿Es “Se arrodilla Triana” un grito de reivindicación sobre la excelencia musical frente a tanta música de cofradía efectista y que tira de recursos facilones, como los solos de flautas o el exceso de palilleras infernales?

Hombre, yo no sé si llamarlo una reivindicación. Es cierto que hay demasiadas marchas que abusan del efectismo ¿y qué es el efectismo? pues en el momento que tú metes un solo, sea del instrumento que sea, ya sabes que la gente va a aplaudir. En el momento que metes unos cascabeles, sabes, también, que la gente me aplaudir. Que yo no tengo nada en contra ni de los solos de flautas ni de los cascabeles, porque tanto uno como otro son instrumentos. Lo que no me parece bien es que se use por usar, sin ningún fundamento. Sí es verdad que hay una serie de hermandades en las que ese tipo de marchas tiene cabida. Tiene cabida y tiene mucho éxito, entonces, yo quería escribir algo usando esos recursos pero, intentando darle, también, un poco de enjundia al tema, no para demostrar nada, sino para enseñar que también se podía hacer algo un poquito más, como decía Arguiñano, con más fundamento. Entonces escribí esta marcha que, en un principio, al público que le gusta la típica marcha de solo y cascabeles no le gustó, pero que poco a poco ha ido ganando terreno. Ahora sí está ganando terreno, es más, se toca prácticamente en toda Andalucía, y donde menos se toca es a donde está dedicada. Pero yo creo que a donde está dedicada acabará tocándose, por imposición desde fuera, porque se dirá “se está tocando en todos sitios y es nuestra, y la tenemos arrinconada”.

Yo nunca he tenido prisa ni soy de estas personas que se meten en la red sociales a hacer proselitismo de sí mismo, pero caerá por su propio peso. Sí que cierto, que cada vez está gustando más y está llegando.

¿Farfán le da a la caja china un protagonismo que no se ha estudiado y sí malinterpretado?

Farfán fue el gran revolucionario de la marcha, fue el que se sacó el conejo de la chistera. Antes de él lo que se tocaba eran marchas fúnebres, bien originales escritas exprofeso para tal o cual imagen, o incluso adaptaciones de marchas fúnebres de la música clásica o de trozos de ópera. Y llegó Farfán, que era militar y era un genio, y se sacó de la chistera “Estrella Sublime”, y fíjate cómo fue la cosa que, incluso esa marcha, está catalogada por el mismo cómo marcha fúnebre, y dime tú a mí, Estrellas Sublime, que más festiva y más radiante que esa no hay nada, qué tiene de marcha fúnebre. Y otra de las grandes genialidades de este hombre fue la inclusión de instrumentos, vamos a llamar, entre comillas, exótico. Con exótico me refiero a que no son los normales que se empleaban en una banda, y fíjate que metió hasta ocarinas. Tiene marchas en la que mete ocarina o pone a cantar a los músicos con la boca cerrada, en otra mete solo de violín, o los instrumentos de pequeña percusión, que es como realmente se llaman, entre ellos la caja china, también le dio una importancia como, lo que decíamos antes, con muchísimo fundamento. Es que tú lo escuchas y está perfectamente metida. Es que no se me ocurre otro efecto sonoro que no sea el de esa caja china, con ese colorido que le da. También le gusta mucho, en el tambor, en vez de tocar en el parche tocar en el aro, que también le da una sonoridad distinta. O las campanillas, como en “Pasan los Campanilleros” que mete una tonada de un coro de campanilleros y le mete los instrumentos que llevan los coros de campanilleros, y aquello fue una absoluta genialidad, pero claro, está hecho por un genio. Eso lo hace cualquier otra persona, y es lo que decíamos antes, que podría provocar más una caricatura que otra cosa. Ten en cuenta que la marcha Pasan los Campanilleros estuvo hasta prohibida, no se podía tocar en la carrera oficial porque se la consideraba indecorosa, entonces... pero claro, como era una genialidad y pasaron los censores, pues...

Entonces, a Farfán le debemos todo, los que nos dedicamos a esto lo tratamos como si fuera el Velázquez de la música procesional.

¿Es parte del éxito de “Como Tú, ninguna” el a quién está compuesta y en lo acertado del tiempo de duración?

Hombre, ¡por supuesto! la Virgen de la Esperanza lo engrandece todo. Sin despreciar a ninguna otra virgen, pero, si esa marcha se hubiera dedicado a otra imagen y se hubiera estrenado en otras circunstancias que no fueran las que fueron, yo no sé si hubiera tenido el mismo impacto. Hombre, siendo honesto, seguramente no. Porque cuando se dice Macarena uno levanta la oreja, y la fuerza que tienen la virgen, la hermandad y todo lo que la rodea, no la ves en otro sitio. A lo mejor en el Gran Poder o en la Esperanza de Triana también, pero entonces... esa marcha tuvo la suerte de que se alinearon los astros y, las cosas como son, que es buena. Porque si se alinean los astros y yo hubiera estrenado allí un churro, puede que hubiera durado un año o dos, pero se ha convertido en un clásico. Y además tiene una cosa, que me lo dijeran desde el primer día y que fue el mejor piropo que te pueden echar, y es que cuando se estrenó me dijeron: parece que llevo escuchando la marcha 50 o 60 años, y eso es muy difícil de conseguir, porque de hecho me han preguntado ¿cómo se hace esto? y bueno, no lo sé, si lo supiera haría 20 o 30 iguales de estas características. Pero eso es este tipo de cosas que pasa una vez cada muchísimo tiempo. Y de hecho la Macarena todos los años estrena una marcha, pero llegar allí y besar el santo, nunca mejor dicho, es muy difícil.

De esa marcha lo que más gusta es la segunda parte, porque la gente dice que yo soy muy bueno haciendo tríos de marchas. Los tríos son, en este caso la segunda parte, que son más melódica, más sensiblera, y el trío de esa marcha pues, a la gente la pone muy sensible.

Parecía, o se intuía, que tras la marcha a la Esperanza Macarena y el estreno de “Esos tus ojos” se cerraría una trilogía. ¿Qué ha pasado?

Bueno, falta otra. Porque yo en esa época pues, escribí tres marchas que, si que es verdad, que tienen muchas similitudes: Como tú ninguna, Esos tus ojos, que está dedicada a la hermandad del polígono de San Pablo y Coronación de La Paz, que fue para cuando coronaron a la Virgen de La Paz, y de hecho la gente con un poquito de ‘guasa’ le llaman las trillizas. Después de Coronación de La Paz pues, cambié un poquito de estilo. No de lenguaje, pero sí de estilo. La gente me decía, es que estas marchas son muy parecidas, tienen cosas iguales... y mira, es como yo escribía, sentía y pensaba en ese momento. A mí no me gusta forzar cuando escribo, a mí me gusta que la evolución o los cambios que tú tengas en tu estilo, se den de manera natural. Lo mismo que va cambiando tu fisiología cuándo vas envejeciendo, o vas cambiando tu forma de expresarte cuando maduras, pues en la composición lo mismo. Tú no puedes forzar, tú escribes como eres en ese momento, y yo en ese momento era así y si hubiera escrito una cuarta marcha, pues en lugar de las trillizas hubieran sido las cuatrillizas. Pero ya después cambié y después de esa vino “El Amor Crucificado” que ya no tenía nada que ver. Fue un giro de 180 grados y salí de esa etapa creativa y vital, y sí, se puede decir que se cerró ahí una pequeña saga.

Su perfil de RRSS se ha vuelto muy reivindicativo ¿se siente un poco olvidado para ser contratado a seguir escribiendo?

No, no. La verdad es que, modestia aparte, tengo que decir que no a muchos encargos. Lo que pasa es que no me gusta presumir, evidentemente, pero todos los años me llaman de muchos sitios de Andalucía, incluso de fuera, y me pasa que tengo que decir que no. Porque no me gustas sobre exponerme y me gusta tener mucho tiempo para escribir una pieza. Me gusta sacar una al año, a los sumo dos. De hecho, para Sevilla llevo sin escribir desde 2019, el año que viene pues volveré a estrenar, y mientras tanto, y no es vanidad, digo más no que sí a muchos encargos. Y también me gusta darles el valor que tienen, no me gusta regalar mi trabajo, ni malvenderlo. Hay gente que trabaja de una forma distinta a mí, pero yo no me considero en absoluto olvidado, ni que no se me haga caso, sino todo lo contrario. Soy una persona que, quizás, tenga un ritmo que no es el que predomina ahora. Ahora va todo mucho más un rápido, mucho más inmediato, y hay compositores que todos los años sacan 5 o 6 marchas. Yo no, yo tengo un ritmo mucho más, como de puchero de la abuela, a fuego lento, y escribo cuando me seduce la oferta y cuando tengo algo que decir que sea interesante.

En ese caso no, en ese sentido, al revés, incluso me siento bastante respetado y valorado.

Subida al Calvario ¿por qué se toca más fuera de Sevilla que en la capital? ¿Es una obra incomprendida?

Bueno, es un tipo de obra que se sale de los esquemas de lo que es una marcha de Semana Santa. Se sale incluso de lo que es una marcha fúnebre, entonces, más que incomprendida yo creo que... es que la música, al pueblo en general, no es que la comprenda o no la comprenda, simplemente, les gusta o no le gusta. Y en la Semana Santa de Sevilla es obvio que gusta mucho más lo luminoso que lo oscuro, gusta mucho más una procesión de barrio que una de negro... está claro que tiene mucho más público. Entonces, con la música, pasa lo mismo. Sí, todo el mundo dice que Amargura y Virgen del Valle son unas obras maestras, pero después las marchas que se tocan más no son Amargura ni Virgen del Valle, en fin, son una serie de “tótems” del que todo el mundo habla bien y nadie se atreve a criticar, pero a la hora de consumir, se decantan más por otras cosas que son de consumo más fácil. Y a esta marcha le pasa lo mismo, es una marcha que le gusta mucho a la gente que le gustan las cosas raras, entre comillas, a los que tienen el paladar, no voy a decir más exquisito, pero sí de tora manera. Y es lo que le pasa a esta música.

Donde más se toca es en Málaga. Aquí en Sevilla se toca exclusivamente en su hermandad a la que está dedicada, que es a La Carretería. Aunque para la Semana Santa de 2024 me han comunicado una cosa que me ha sorprendido mucho y que me ha llenado de Ilusión, qué es que se va a tocar en Sevilla, en una hermandad muy, muy importante, y hasta ahí puedo contar.

¿Sabe, la gente actual de las cofradías, de música?

Cada vez más. Es decir, antes no. Yo he conocido gente que, incluso, ni siquiera se preocupaba de la música que sonara, y ahora cada vez hay más hermandades que se dan cuenta que la música es tan importante como el bordado, por ejemplo, qué les ponen a las vírgenes. Entonces, se preocupan por aprender, si no ellos mismos, mandan y sí se preocupan por elegir a una persona que realmente tenga un criterio a la hora de seleccionar el repertorio. Todavía hay mucho por hacer, porque es muy difícil, por ejemplo, sustraerse a las modas. Yo soy anti modas, no me gustan las modas porque suelen ser efímeras, y creo que la Semana Santa no debería caer en la moda, sino buscar lo perdurable. Siempre digo que mejor que estar de moda es ser un clásico. Que, a lo mejor no tienes tanto público, pero siempre vas a estar ahí, nunca vas a envejecer artísticamente. Entonces, las hermandades, unos más que otros... hay hermandades que son importantes y que sorprenden por el mal gusto que siguen teniendo, y sin embargo hay otras hermandades que, a lo mejor no tienen tanto criterio pero... Es que hay hermandades que son tremendamente inmovilistas, es decir, que aquí hay que tocar lo que se toca de toda la vida, ¡toda la vida de de la hermandad! Que a lo mejor lo que tiene son 40 años. Y les dices, mira que ahora mismo hay música muy buena que le vendría bien a tu hermandad, pero dicen que no se cambia nada. Y eso tampoco es, eso es irte al otro extremo.

Luego están las que se echan en brazos de las moditas de lo que hablamos antes, los de los solitos y las cajitas chinas, pero no las de Farfán, sino las de Aliexpress, pero bueno. Sí que hay muchas hermandades que hay que alabarles el sitio que le están dando a las músicas porque, en realidad, la música en la Semana Santa es como en el cine, tiene una importancia vital. La música te mete emocional y espiritualmente en la situación de lo que tú estás viviendo. Aunque bueno, hay hermandades que si le quitas la música, que van en silencio -porque ese es también el argumento que te dan- ¿qué pasa con el Gran Poder, que no lleva música? pero es que el silencio también es música, arrastrar los pies es música, ahí no existe el silencio desde el punto de vista científico o lo que la ciencia define como silencio, ahí están sonando una serie de elementos, como en La Mortaja, que lleva el muñidor, y es otro tipo de música, pero la música es un elemento esencial para el ser humano.