David Muñoz y la obligada reinvención de su negocio «Costales el Mosca»

La tienda cofrade “Costales el Mosca” que pertenece a este joven sevillano y cofrade tiene más de 20 años de historia y existe gracias a la originalidad y búsqueda del confort del costalero por parte de David. Como él mismo afirma a El Correo de Andalucía, trata de buscar la mayor calidad y eficiencia posible en estos productos, para garantizar la comodidad que el costalero necesita en esas largas procesiones de penitencia, algo que hace como si fuera para él mismo.

La repercusión del negocio de David Muñoz es nacional. “No solo se venden los costales aquí en Sevilla, se venden por toda España. En Ciudad Real tengo un punto de venta. Y también lo tengo en Huelva, en Alicante, el Almonte, o en Granada. Entonces claro, si intentas hacer las cosas bien, la repercusión acaba siendo bastante elevada” apunta.

Sin embargo, y si llevamos este complot a la realidad que nos compete este año, la situación actual de David no es mejor que la de otros que se dedican a este sector comercial, aunque la quiebra no haya llamado a su puerta por suerte. “Si te digo la verdad, la situación actual es catastrófica. En un negocio donde el 90% se rige para ventas de artículos cofrades – no solo para el costalero sino todo lo que tiene que ver con el cofrade – aunque pudimos salvar la temporada pasada aun faltando solo 15 o 20 días para Semana Santa, este año, no podremos defender mucho” apunta.

Por su parte, los pedidos que le realizaron el año pasado antes de la declaración del estado de alarma, y teniendo en cuenta que estos pedidos no se hacen de un día para otro, David asegura haber tenido una enorme aventura en la que le ha pasado de todo “Hay pedidos que me anularon, hay hermandades que me dijeron que lo entregara después de Semana Santa y ellos se harían cargo de las sudaderas que me habían pedido. Otros pedidos los he cobrado en septiembre. Otros que los entregué después del verano. En fin, aunque haya quien aún no ha recogido sus cosas, poco a poco le voy dando salida y gracias a Dios, a las hermandades sobre todo, tengo mucho que agradecerle por su compromiso y reacción” apostilla David.