Dolores ‘la de Los Remedios’ tendrá su propia marcha cofrade

Dolores Domínguez Pérez, más conocida en Los Palacios y Villafranca como Dolores la de Los Remedios, falleció el pasado 29 de diciembre, a los 88 años, con la pena de no haber asistido a la resurrección de la Semana Santa que tanto amaba después de un año en el que la lluvia impidió salir a su Virgen y dos años más de pandemia. Sin embargo, su espíritu no solo sigue vivo en la Hermandad del barrio del Furraque, la del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, María Santísima de los Remedios y Nuestro Padre Jesús Cautivo, sino que la propia cofradía se había encargado meses atrás de dedicarle una placa ubicada en la fachada de la propia casa hermandad. Ahora, cuando se cumplen tres meses de su fallecimiento, llega en su honor una marcha procesional que se estrenará, cómo no, el próximo Jueves Santo en la salida de su Reme, que era como ella conocía cariñosamente a la Virgen de los Remedios por la que profesó siempre tanta devoción.