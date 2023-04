Domingo de Ramos: en busca del equilibrio

El alfa de la Semana Santa. La puerta de entrada. La etapa inicial del camino que nos conduce a la Pascua. Todo esto y mucho más es el Domingo de Ramos. El del olivo, las palmas y el color rojo, según la liturgia. El de las familias, la ropa nueva y la mezcla de olores, según la calle. Una fiesta que, al margen de su significado, es una explosión de vida que contagia a mayores y pequeños, merced a sus contrastes.

Decir Domingo de Ramos es decir Sevilla, pues la antaño capital del mundo lo vive de una manera tan intensa que parece que ambas realidades hubiesen estado siempre unidas. O al menos desde que nos alcanza la memoria, allá cuando la ciudad fue conquistada por el rey Fernando III de Castilla —este 2023 se cumplen 775 años de la reposición del culto cristiano— y la nueva configuración urbanística diese lugar a collaciones, edificios y templos consagrados a Jesús y la Virgen María.

Puede parecer un tópico, pero para la mayoría de sevillanos, la Semana Santa nace y empieza a morir en este día luminoso donde todas las almas confluyen en el corazón de la vieja Híspalis. Una ciudad consagrada a Dios y al mismo tiempo a la fiesta, donde lo íntimo y lo sagrado conviven con lo profano y lo artificioso. Jornada de emociones a flor de piel desde que sale el sol hasta que comienza a decirnos adiós desde lo alto del Aljarafe. Escenificación de lo divino y lo humano a través de nueve hermandades que son el pan y la sal de una celebración inefable.

¿Quién no ha reído, llorado o elevado una plegaria al Señor de la Entrada en Jerusalén, a Jesús Despojado o el Nazareno de San Roque? ¿Quién no se ha confesado alguna vez con el Señor de las Penas o Nuestro Padre Jesús del Silencio en el Desprecio de Herodes? ¿Quién no ha visto a sus seres queridos fallecidos en el rostro del Cristo de la Buena Muerte o en la dulce armonía del Crucificado del Amor? ¿Quién no ha sentido un pellizco ante el Señor de la Sagrada Cena o Jesús de la Victoria? Esa es la magia del Domingo de Ramos, la que nos permite transitar por todos los estados del alma en menos de veinticuatro horas. La que nos conecta con el Creador y con nosotros mismos en una suerte de delirio colectivo donde los cinco sentidos obran milagros. La que nos impulsa a rezarle a Jesucristo y acompañar a su Santa Madre por la Vía Dolorosa que es la ciudad misma.

Tras una Semana Santa de reencuentros debido a la pandemia, la de 2023 será la fiesta de la reflexión, el diagnóstico y la puesta a punto. Un ejercicio en el que tenemos la obligación de analizar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Una puesta en común que nos permita definir la celebración de los próximos años. Esa es la razón que ha llevado al Consejo General de Hermandades y Cofradías a realizar cambios en el orden de algunas corporaciones, a rediseñar recorridos y ajustar horarios, al objeto de hallar la fórmula correcta. No es una tarea fácil, por lo que debemos ser conscientes de sus pros y sus contras, de sus aciertos y debilidades, y por tanto colaborar en su funcionamiento por el bien de todos.

A nivel de nómina, los dos cambios principales serán la permuta entre las hermandades de la Paz y la Hiniesta en el primer tramo de la jornada, y de la Amargura con la Estrella al final del día. De esta manera, el orden de paso de las corporaciones por la Carrera Oficial será el siguiente: La Borriquita, Jesús Despojado, la Hiniesta, la Cena, la Paz, San Roque, la Amargura, la Estrella y el Amor. El principal objetivo de estos canjes no exentos de polémica es evitar el colapso que suele formarse en los alrededores de la Catedral, en la zona de la calle Francos y en la Cuesta del Rosario, cuando, en sus itinerarios de vuelta, coincidían los cortejos de la Cena, la Hiniesta y San Roque. Asimismo se pretende que todas las cofradías estén en el interior de sus templos antes de las tres de la madrugada, algo difícil si se registra el más mínimo retraso.



Desde el Correo de Andalucía ponemos a disposición de los lectores el itinerario del Domingo de Ramos con todas las horas y hermandades en versión PDF, para que se lo puedan descargar fácilmente en su dispositivo móvil y consultarlo cuando lo necesiten.