Dos permutas para remodelar el Domingo de Ramos

Otra cofradía que no está de acuerdo con su nueva posición es la Estrella, que retrasaría un puesto su lugar. Pero ello no es óbice para una entrada más tardía que ahora, ya que la jornada, recordemos, comenzaría veinte minutos antes y, además, las primeras corporaciones perderían tiempo de paso, lo que contribuiría para que la Estrella entrase en su capilla con su paso de palio a las tres de la mañana, hora máxima que marca el Consejo para que se recoja una cofradía en su templo. Todo ello deberá ser aprobado por la junta superior.

Con respecto al Miércoles Santo no ha habido acuerdo en la reunión celebrada también, y a la vez, que la de los hermanos mayores del Domingo de Ramos. No se han alcanzado los dos tercios, que en dicha jornada sería contar con el refrendo de seis de las nueve cofradías. En el Buen Fin no están de acuerdo con un posible adelanto de posición y, menos aún, con un regreso por el Arco del Postigo similar al del Gran Poder en la madrugada del Viernes Santo, pues consideran que esta decisión ni soluciona ni aporta nada. Otras hermandades prefieren aplazar la posición del Carmen. Igualmente, los Panaderos regresaría, como hace treinta años, a una posición más intermedia, si bien el Baratillo y el Cristo de Burgos no quieren ser las que cierren la jornada. En este día, si no se alcanza un acuerdo, será la junta superior del Consejo la que tome una determinación.