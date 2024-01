Dos vídeos virales de la mañana de Reyes sobre regalos cofradieros

¿Quién dice que la mañana de Reyes no es un momento también para intensas emociones cofrades? Si alguien lo niega, está claro que no nos conoce o no es consciente que, realmente, lo que mueve el mundo de nuestras hermandades y cofradías es el más puro sentimiento encauzado a través de la fe. Y si este hondo sentir se refleja en la mirada llorosa, por la alegría, claro, de un niño, más rotundo es este mensaje. Este pasado sábado 6 de enero ha habido dos vídeos en redes sociales que se han vuelto virales, protagonizados por dos chiquillos... La primera es Carla, gran devota de su Esperanza de Triana. El segundo es Sergio, que aunque sea un apasionado de Spiderman no deja de estar enamorado de su Esperanza Macarena.