El 15 de agosto más esperado de la Patrona de Sevilla

Se cierra ya con este 15 de agosto el ciclo de ese año en el que hemos vuelto a vivirlo todo de nuevo en las calles de Sevilla más o menos como antes de la pandemia. La salida procesional de Nuestra Señora de los Reyes en la mañana del día de la festividad de la Asunción fue de las últimas que tuvieron que suspenderse ante la vigencia, entonces, del decreto que no permitía la celebración del culto externo, por lo que este año, el Día de la Virgen, como también se le denomina en nuestra tierra, ha vuelto a ser otro reencuentro. Conmovía volver a ver en la plaza que lleva el nombre de la Patrona a tanta gente, tanto jóvenes como mayores, cogiendo el mejor sitio para verla salir y entrar por la Puerta de los Palos, especialmente para poder pedirle a las 8 en punto esos tres deseos de los que Ella cumple uno. Y en los alrededores de la catedral, miles de peregrinos que, andando, venían desde los pueblos de esta archidiócesis donde la Virgen que nos trajo San Fernando también es Reina, Madre y Patrona.

Se iba formando la comitiva en el Patio de los Naranjos. Adormiladillos estaban los niños carráncanos ante el intenso madrugón que, seguro, no se daban desde que acabase en junio el curso escolar. Había emoción contenida en los rostros de los miembros de la asociación de fieles que cuida y vela por el culto de la Virgen durante todo el año. Volvía a estrenarse, o se reestrenaba, Antonio Ramos Puertas como presidente. Mirada al cielo y oración y recuerdo hacia Fernando Yuste, el presidente que fallecía ocupando la presidencia hace dos años en las vísperas de ese primer agosto pandémico en el que no habría procesión el 15 de agosto. Elegantes con sus chaqués, los miembros de la junta superior del Consejo, encabezados por José Roda como vicepresidente, estrenándose como tesorero Eduardo Carrera, gran devoto de la Virgen que ya la ha acompañado años atrás como delegado tanto de glorias como de penitencia en el Miércoles Santo. Y seguían los chaqués: los de los hermanos de la sacramental del Sagrario, con su presidente al frente, Guillermo Mira. Y ya, los seminaristas, los sacerdotes, los canónigos... Poco después de las ocho menos diez tocó el arzobispo el llamador. Tres golpes. El último con más fuerzas, pues tuvo mayor resonancia. Lágrimas saltadas en los ojos del capataz Bejarano evocando en sus sentimientos la figura de su padre, recientemente fallecido. Y lágrimas también en la mirada del hermano Pablo Noguera, secretario del inolvidable cardenal fray Carlos Amigo, que este año no ha faltado al encuentro con la Reina de Sevilla.