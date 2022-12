El Ayuntamiento sólo tiene al Consejo como interlocutor

La carta que la Hermandad del Cristo de Burgos ha dirigido al Ayuntamiento de Sevilla no ha llegado aún a la mesa del coordinador general del CECOP, Diego Ramos Sánchez. Así lo hace saber cuando personalmente se le pregunta por este asunto, indicando que tampoco tiene conocimiento de que le haya llegado al delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, porque de haber sido así, éste se lo hubiese hecho saber. “Eso no significa que mañana, miércoles día 7, cuando yo llegue a mi despacho, no se encuentre ya en la carta en mi lugar de trabajo, pero ayer, martes día 5, aún no la había recibido físicamente, puesto que la conozco sólo por la prensa, pero en este caso la he leído como Diego Ramos, un ciudadano más, no como coordinador del CECOP”, afirma.