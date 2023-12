El Buen Fin: del contubernio a la decepción en el Miércoles Santo

Antes de que la junta superior saque a la luz el comunicado oficial con las remodelaciones que se producirán, oficialmente, la próxima Semana Santa de 2024, y de las que ya se ha informado oportunamente en La Recogía de El Correo de Andalucía, en la tarde de este jueves 28 de diciembre, la junta de gobierno de la Hermandad del Buen Fin, cuyo hermano mayor es Juan Antonio Díaz Rico, ha informado a sus hermanos, igualmente mediante un comunicado publicado en sus medios y redes oficiales, de la variación del recorrido de ida en la estación de penitencia del próximo Miércoles Santo. La corporación franciscana de San Antonio de Padua dejará de transitar por Conde de Barajas y Jesús del Gran Poder para cubrir las calles que, el pasado año, no pudo recorrer de su entorno en su habitual itinerario de regreso mantenido hasta el año 2022, de tal modo que tras hacer estación en la Parroquia de San Lorenzo y en la Basílica Menor de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, la cofradía tomará por Cardenal Spínola, Plaza de la Gavidia y Las Cortes para, en el tramo final de Jesús del Gran Poder, retomar el trayecto tradicional y acceder al Duque por el lateral de El Corte Inglés y entrar en la Campana como si la comitiva viniese desde Alfonso XII.



Así mismo, en el referido comunicado, la mesa de oficiales exterioriza su malestar ante el mantenimiento de un orden de paso en la tarde-noche del Miércoles Santo que sólo iba a ser para 2023, de hecho, la propia hermandad del barrio de San Lorenzo planteó hasta dos planes, donde en uno de ellos la cofradía pasaba al tercer puesto, y otro que, de acuerdo con las valoraciones objetivas según las bases planteadas por el Consejo de Cofradías, alcanzaba una puntuación de 9.3 y, sin embargo, ha sido descartada por el que finalmente prevalecerá, cuya marca es de 7.3, por debajo de otras opciones. La que tiene más puntos y que proponían los propios cofrades del Buen Fin era la del siguiente orden de paso: el Carmen, la Sed, San Bernardo, la Lanzada, el Buen Fin, los, Panaderos, las Siete Palabras, el Baratillo y el Cristo de Burgos. En esa opción, el Buen Fin regresaría igualmente por el Postigo, pero atrasaría su posición en la jornada y podría estudiarse la posibilidad de volver por la Plaza Nueva, Tetuán, Velázquez y O'Donnell, para cruzar al Duque toda vez que la última cofradía del Miércoles Santo hubiese cerrado la jornada en la Campana.

Comunicado oficial del Buen Fin



Reproducimos, a continuación, el texto íntegro del comunicado publicado en la tarde de este jueves 28 de diciembre:



Estimados hermanos y hermanas: Ante las informaciones publicadas días atrás en diferentes medios de comunicación referentes a la organización de la próxima Semana Santa y, en concreto, del Miércoles Santo de 2024, esta Junta de Gobierno quisiera realizar las siguientes puntualizaciones para conocimiento general. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, esta Hermandad asume el segundo puesto en el orden de paso por carrera oficial, el mismo que ocupó el año pasado, no sin mostrar a la Hermandad en general y a otras instituciones, su enfado, sorpresa, decepción y total desacuerdo con dicha imposición. Tanto en la Junta de Gobierno como en el seno de la Hermandad, existe un gran malestar ante la imposibilidad de cambiar nuestra posición en el día, ya que no se ha cumplido la situación de excepcionalidad que se nos trasmitió desde el Consejo de Hermandades sobre que nuestra disposición en el día sería solo para el año 2023. Tras varias reuniones llevadas a cabo, y dejando siempre presente que todos teníamos que poner de nuestra parte, -aunque unos debían ceder más que otros-, pero nunca buscar un beneficio particular de nadie en concreto, presentamos dos propuestas al Consejo en las que nuestra Hermandad asumía su cuota de cesión en varios aspectos, como en el cambio recorrido, y horario. No parece coherente ni que tenga una lógica razonable, que propuestas con alta calificación desde el Consejo de Hermandades y bajo los criterios de las normas dictadas por el mismo -nuestra Hermandad ha presentado una con una puntuación de 9.3- se haya desestimado para que se impongan otros criterios particulares, tales como no perder o incluso mejorar el puesto que se ha ocupado otros años o el itinerario tradicional. Ambos aspectos se han alterado significativamente en nuestra estación de penitencia y se volverán a repetir en 2024, siguiendo una propuesta que ha sido puntuada con un 7.3, muy por debajo de otras.



Nuestra Hermandad volverá a realizar un recorrido de regreso acordado por la mayoría de las Hermandades del día, que por supuesto no ha sido propuesto por nosotros. A esto debemos añadir que los cambios en el discurrir que otras corporaciones van a realizar la próxima Semana Santa no lo hacen en beneficio de la nuestra, sino porque de no llevarse a cabo, la propuesta sería inviable. Como todos sabéis, y muchos de vosotros padecisteis con sendos parones, existían dos cruces en el recorrido de vuelta que por horarios generaron problemas importantes a los integrantes de nuestro cortejo. De no realizarse esos cambios de itinerario habría que descartar la propuesta, algo que no se pretendía bajo ningún concepto. Los cruces con otras Hermandades se hubieran solucionado con el paso de nuestra Hermandad al tercer puesto del orden de la jornada, algo que también se ha propuesto y que, igualmente, se ha descartado. El pasado mes de octubre la Hermandad ya mostró por escrito, y con el horario actualizado tras la última Semana Santa, la inviabilidad de repetir la misma experiencia que vivimos el pasado Miércoles Santo, comprobándose que con el ritmo de nuestra cofradía los cruces con otras Hermandades eran inevitables. Pero ha primado la modificación, ampliación o supresión de parte de los mismos, con tal de no perder el orden en la nómina del día y dejando, nuevamente, nuestras aspiraciones en último lugar.



Llegados a este punto, y ante la imposibilidad de alargar aun más nuestro itinerario de regreso para pasar por la feligresía, la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales el pasado martes 26 de diciembre, ha acordado modificar el de ida para transitar, tras el paso por la Plaza de San Lorenzo, por Cardenal Spínola, Plaza de la Gavidia, Las Cortes y desde aquí retomar nuestro tradicional acceso a la Carrera Oficial por Jesús del Gran Poder y Plaza del Duque. Esto supone recuperar nuestro recorrido de vuelta a la ida a la Santa Iglesia Catedral, en parte para no seguir perdiendo nuestra idiosincrasia como cofradía, tras los cambios tan significativos que estamos viviendo. Por último, queremos agradecer a nuestros hermanos y hermanas su compostura y esfuerzo en la pasada estación de penitencia, siendo una Hermandad que sigue creciendo y que, por supuesto, seguirá sacrificando su horario e itinerario tradicional por el bien común, aunque este esfuerzo no sea compartido de forma equitativa y, mucho menos, ejemplarizante. Recibid un fraternal abrazo en Cristo del Buen Fin y su Madre, la Virgen de la Palma. Paz y Bien.