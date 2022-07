El Carmen de Santa Catalina homenajea a su vestidor

Como es natural, el homenajeado no sabía absolutamente nada. Tras la comunión en la santa misa, el hermano mayor, Teófilo Manzano Vicente, tomó la palabra y le hizo entrega a José Javier de una bella bandeja de cerámica pintada a mano en la que se hace alusión a la efeméride en cuestión. El vestidor, emocionado, sólo dijo unas palabras escuetas, ya que en la tarde del 16 de julio todo es un contrarreloj, pues al culminar la función, la Virgen sale de inmediato a la calle. Y por esas prisas propias del momento, José Javier no pudo expresar toda esa emoción que le embargaba.

Fernández recaló en dicha hermandad en enero de 1995, caracterizándose siempre por su discreción, pues no le gustan los protagonismos, de hecho, no se considera a sí mismo, según sus propias palabras, como «un vestidor puntero, ni famoso, ni reconocido y mucho menos el mejor, lo que sí puedo asegurar firmemente es que cada vez que visto a una de las imágenes en las que desempeño este cargo, lo hago de corazón y con el cariño más grande».

Sucedió en la tarea de revestir a las imágenes letíficas de Santa Catalina al inolvidable vestidor Paco Morillo, estrenándose primero en octubre con la Virgen del Rosario, que por entonces aún no procesionaba como ahora, ni estaban fusionadas en una misma hermandad ambas titulares marianas. «El maestro Paco Morillo, ya de avanzada edad, me cede el testigo con la Virgen del Rosario, y en el mes de julio, la noche que la Virgen del Carmen se sube al paso de palio, Paco no acude a la cita», recuerda José Javier. «Su ausencia estaba planificada por él mismo, para que me estrenara en ese cargo, y de manera más que improvisada, vestí a la Virgen con más cariño que técnica, ya que sólo tenía 17 años de edad, y casi no llegaba por mi altura ni a apretar la corona».