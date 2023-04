El Cautivo que no lo es, en Los Palacios

Sin pandemia y sin lluvia, Nuestro Padre Jesús Cautivo se asomó ayer tarde a su barrio del Furraque susurrándole al gentío que los caminos del Señor son inescrutables, que tres años sin salir es una pompa de tiempo en el tiempo, que llevaba un crespón negro por Antonio Manuel Maestre –cuya alma fue asunta al cielo en la víspera del último Corpus- y un monte floreado de tantos colores porque, aunque su advocación lo bautice de Cautivo, los cautivos son siempre los demás: esos cautivos de las riquezas, de los vicios, de la vanidad, del qué dirán. El Furraque se convenció de ello nada más verlo, atento al gesto de enorme responsabilidad de Domingo Elías y su equipo de auxiliares, deseosos de que derramara su gracia infinita por todo el pueblo y que la estación de penitencia se ofreciera por la paz del mundo, especialmente en Ucrania, como dejó dicho el párroco Diego Pérez Ojeda antes de que se abrieran las puertas de la capilla de San Sebastián...

El Señor del paso más imponente demostró desde la cinco y media de una tarde plomiza que es Cautivo por Amor, que es una forma elegantísima de demostrar que no es cautivo, sino todo lo contrario: libre en el precipicio de su propio paso gigantesco, libre en el sentido más pleno del término, es decir, en el de mirarnos libremente desde su altura divina para redimirnos a todos mientras los protagonistas de aquel instante congelado en los Evangelios lo acusan de declararse Hijo de Dios, de no querer defenderse, de darle la espalda al sanedrín y también a Pilatos. En rigor, los cautivos son los soldados, el sumo sacerdote, el gobernador romano, metáforas jondas de tanto cautiverio mundano... Él ha firmado en ese momento su sentencia liberadora de Resucitado, aunque vista aún el manto color púrpura, aunque tenga ya la certidumbre de haberle dado un sorbo definitivo al cáliz que no quería beber en el Huerto, aunque sienta el aliento de Pilato en su dedo índice acusándolo de estar dispuesto a entregar la Vida... Salir al Furraque y encontrarse con tal espectáculo de fe -un pueblo hirviendo por volver a la Semana Santa de toda la vida- fue dejar de ser cautivo para convertirse en protagonista del comienzo de su Pasión.