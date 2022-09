El Cerro resucitó en su centenario ante la Virgen de los Dolores

De inenarrable se puede calificar lo vivido en El Cerro del Águila el sábado 24 de septiembre en torno a Nuestra Señora de los Dolores. Cofrades de la propia hermandad afirmaban que lo de este fin de semana era algo extraordinario en toda regla, después de que la Virgen no pudiese salir bajo palio desde el Martes Santo de 2019, y tras las dos extraordinarias frustradas en 2018, por la lluvia, y en 2020, por la pandemia. Sevilla sintió un adelanto de ese Martes Santo que aún aguardamos y que en 2022 nos fue arrebatado por las precipitaciones después de dos años sin cofradías. Era imposible andar por el Cerro, tal y como ocurrió hace veinte años el día de la coronación canónica de la Señora. La fuerza de la Virgen de los Dolores es indudable y clarísimamente evidente.

Parecía que hasta el palio había rejuvenecido, tras la magnífica intervención a las que se han visto sometidas este pasado verano sus bambalinas. Y el aroma que desprendía las flores era toda una delicia, trayendo éstas ese soplo de frescura en medio de la cálida bulla que antecedía a las andas. A duras penas avanzaban los acólitos y la presidencia casi iba alejada de la Virgen ante la cantidad de personas que querían ir con Ella. Estaba feliz Manuel Zamora, el hermano mayor, que ahora culmina este mandato y que iniciará en pocos días el segundo de otros cuatro años. También disfrutó Daniel Perera, el delegado del Martes Santo, si bien no dejaba de estar atento a que todo estuviese en orden de acuerdo a lo solicitado al CECOP para que el paso no tuviese problemas en su discurrir, aunque no faltaron las anécdotas con el típico cable que está algo más bajo al final o levemente destensado.