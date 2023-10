El Congreso de las Hermandades de los Gitanos termina mañana analizando sus orígenes

Antes de la misa final, que está prevista para las 13.00 horas, los historiadores Julio Mayo y Enrique Guevara serán conducidos por José Manuel García Ibáñez para que arrojen luz sobre los orígenes de estas corporaciones a partir del ilustrado siglo XVIII que, sin embargo, también fue la época de aquel vergonzoso capítulo conocido como La Gran Redada y que consistió, mucho antes de que naciera Hitler, en el intento de exterminio de los gitanos de la faz de España. Los planes autorizados por el mismísimo Fernando VI –que habría de arrepentirse no mucho después- consistieron en detener a buena parte de los gitanos del país, unos 10.000, y agruparlos en varones, por una parte, para enviarlos a trabajos forzados en los arsenales de la Marina, y en mujeres y niños, por otro, destinados a las cárceles o a las fábricas. Fue poco después de aquel lamentable episodio cuando se funde la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, en 1753.

La clausura del I Congreso de Hermandades de Los Gitanos que se está celebrando este fin de semana en Sevilla será mañana domingo en la propia casa de la Hermandad anfitriona. Allí se darán cita, como en la magnífica procesión de ayer, los representantes de las otras 18 hermandades gitanas que han venido desde diversos puntos de la geografía española, no solo la de Madrid, o las de Andalucía, como la Hermandad de los Gitanos de Granada capital y de Almuñécar, Málaga capital, Ronda, Córdoba, Palma del Río, Utrera, Écija, Lebrija, Vera (Almería) o las dos de Jerez de la Frontera (la del Prendimiento y la del Cristo de la Expiración), sino también las de otras latitudes más lejanas, como la Hermandad de los Gitanos de Tarragona, la de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), la de Fregenal de la Sierra (Badajoz), la de Huesca o la del Cristo Gitano (El Poderoso) de Calpe (Alicante).

Enrique Guevara, gran investigador de temas cofrades, es escritor y conocedor de las diferentes realidades que conforman la religiosidad en distintos pueblos de España, y viene a ofrecer su propia visión del caso madrileño. Julio Mayo, historiador de Los Palacios y Villafranca –a la sazón es su archivero municipal-, lleva 30 años estudiando como pocos en nuestro país el fenómeno de la religiosidad popular, y suyos son los más esclarecedores estudios de estas últimas décadas sobre la Virgen del Rocío o la de Consolación de Utrera, por ejemplo.

“Llevo mucho investigado en los archivos de Triana y en Utrera, que son lugares emblemáticos para los gitanos y su historia, y muchas veces hay que distinguir entre las leyendas y la historia verdadera”, advierte a El Correo de Andalucía, “y eso es lo que voy a tratar de explicar mañana, cuando me refiera a Miguel de Varas y Miranda como aquel gitano que funda el colectivo que establece la Hermandad de los Gitanos en Sevilla”. “Aquella iniciativa fue importantísima porque, además, no se quedan en el barrio de Triana, sino que saltan el Guadalquivir para establecerse en el antiguo Convento del Pópulo, en torno a la actual plaza de abastos del Arenal, y luego en diversos templos como San Nicolás, San Esteban, San Román... y hasta la llegada al actual santuario en 1999”, explica Mayo, y añade: “Todo eso les va a permitir a los gitanos hacer la carrera oficial cada Semana Santa, cosa que no se les hubiera permitido si se hubieran quedado en aquel lado del río”. El historiador palaciego reflexionará sobre el propio período ilustrado y sus características, sobre la necesidad que tenía la propia Iglesia de que se agrupasen los gitanos de este modo, del método pastoral que eso entrañaba, y, por supuesto, de lo que reporta a la Semana Santa de Sevilla contar con una hermandad de esta envergadura, que además es “un caso único” con respecto a las demás y la única que, desde su origen, ha estado siempre presidida por un hermano mayor de etnia gitana, como es el caso actualmente en la persona de José María Flores Vargas.

Tras la mesa redonda y la misa, la convivencia de todos los asistentes al Congreso tendrá lugar en la propia casa hermandad a partir de las 15.00 horas. Tiempo tendrán entonces los miles de devotos de recrearse en la salida extraordinaria de ayer de la Virgen de las Angustias hasta la Catedral de Sevilla, donde presidió la misa flamenca el arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses.