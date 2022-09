El Consejo anuncia el calendario de designaciones

La junta superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías, que preside Francisco Vélez de Luna, hace públicas las fechas en las que realizará las designaciones de los distintos cartelistas, pregoneros e imágenes que presidirán el vía crucis cuaresmal o el Pregón de las Glorias. Desde el otoño de 2019 no se hacían todos estos nombramientos, pues el año pasado, por ejemplo, no hubo elección del pregonero de la Semana Santa al mantenerse al nombrado para 2020, y luego renombrado para 2021 y 2022, el cofrade Julio Cuesta Domínguez.

En el mes de octubre se realizarán los tres nombramientos de la sección de penitencia. Así, el lunes 3 se conocerá a la persona que será cartelista de la Semana Santa, y esa misma semana, el viernes 7, se conocerá el nombre de quien pronuncie el Pregón de la Semana Santa, por lo que no será un sábado por la mañana como se venía haciendo desde que fuese elegido Lutgardo García para el año 2015. La última vez que un pregonero de la Semana Santa fue elegido un viernes y no un sábado fue en 1999, cuando la designación recayó en Joaquín Caro Romero para el año 2000. Finalmente, el lunes 31, en las vísperas de la fiesta de Todos los Santos, se sabrá qué titular cristífero presidirá el vía crucis del primer lunes de Cuaresma, fecha en la que ya se conocerán oficialmente los pasos que participarán en el Santo Entierro Grande, ya que si una imagen que no ha presidido el vía crucis forma parte de la procesión general del Sábado Santo no será, a buen seguro, una de las que puedan ser elegidas este año para el piadoso ejercicio catedralicio.

Noviembre será el mes de la sección de glorias. Durante tres lunes consecutivos realizará sus designaciones, comenzando el 14 con el nombramiento del cartelista, el 21 con el del pregonero, que como ya ocurriese el año pasado, volverá a ser elegido en este mes y no en octubre como venía ocurriendo últimamente, y el 28 se conocerá la imagen que presidirá el Pregón de las Glorias.

Finalmente, en diciembre, el lunes 12, la sección de sacramentales protagonizará la única designación que ésta realiza, como es la del cartelista del Junio Eucarístico.