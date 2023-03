El Consejo de Hermandades informará del retraso de cada cofradía en carrera oficial

El Consejo de Hermandades y Cofradías, a través de su equipo de comunicación y las redes sociales, informará del retraso individual que va dejando cada hermandad de la nómina de la Semana Santa en carrera oficial. Así lo ha anunciado el presidente de la institución cofradiera, Francisco Vélez, en el tradicional desayuno con la prensa celebrado este martes en el restaurante La Raza Puerto.

En una nota de prensa, Vélez destaca también que "estamos disfrutando de una Cuaresma que va ser el preludio de una gran Semana Santa". En este sentido, "ha comenzado de manera inmejorable, con un cartel y un pregón que han sido extraordinarios y que ha gustado a toda Sevilla". Además, ha matizado que este año está "notando más ganas que nunca de Semana Santa. Y ahí estaremos desde el Consejo para que todo salga maravillosamente."

En relación a la reordenación de la calle Sierpes, el presidente del Consejo ha señalado que "no ha sido tanta la incidencia por los afectados. Hemos intentado satisfacer a todos ellos ofreciéndoles una reubicación en otros puntos de la carrera oficial. Sabemos que no contenta a todos, pero no teníamos más. Les hemos ofrecido todo lo que hemos ido guardando durante todos estos años a sabiendas que esta reestructuración de la calle Sierpes tenía que llevarse a cabo, más pronto que tarde, en pro de la seguridad".

Preguntado por si han quedado sillas libres, Vélez ha sido tajante: "No hay localidades. Ha habido colas kilométricas durante estas semanas, pero no ha quedado libre si una sola silla".

Otro de los asuntos analizados este martes durante este encuentro con los medios ha sido el de la reventa de sillas en carrera oficial y más concretamente para este Sábado Santo. "En el reglamento de adjudicación de sillas y palcos queda recogido que aquella persona que revenda su sitio, si son detectados, automáticamente se le retira su abono. Pero esto ocurre en el fútbol, en los toros; en definitiva, en los grandes espectáculos y no es fácil dar con ellos. No podemos poner a un vigilante detrás de cada uno. Obviamente, si nos llega la información de este hecho desleal intervendremos", ha destacado.

Sobre la reestructuración de las jornadas de la Semana Santa, el presidente ha incidido en que "el objetivo es potenciar la seguridad y el mejor discurrir de las cofradías. No obstante, no es definitivo. Si la realidad nos muestra otra cosa, mejoraremos los flecos de cara a próximos años".