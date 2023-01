El Cristo de las Tres Caídas recupera su veneración

En el cabildo general de hermanos celebrado este pasado lunes 30 de enero en la Hermandad de la Esperanza de Triana, el hermano mayor Sergio Sopeña hizo saber que esta próxima Cuaresma, el Santísimo Cristo de las Tres Caídas volverá a hallarse expuesto a la veneración de los fieles, a modo de besamano, cuando el titular cristífero regrese de la Real Parroquia de Señora Santa Ana tras el solemne quinario en su honor. Así lo adelantaban en su última emisión de este mismo lunes pasado los compañeros de El Llamador de Canal Sur Radio. En 2021, ante la situación pandémica, las imágenes no fueron llevadas a la «Catedral de Triana», desarrollándose sus cultos en la Capilla de los Marineros, por lo que el quinario fue, a su vez, la veneración al Santísimo Cristo, como ocurre en diciembre con los cultos de la Esperanza por su festividad. Sin embargo, el año pasado, directamente, no se celebró, algo que no fue del agrado de hermanos y devotos. De esta forma, el próximo 22 de febrero, Miércoles de Ceniza, y hasta el viernes 24, el Nazareno de la calle Pureza volverá a aguardar a los suyos sobre las escaleras de su presbiterio, tal y como sucediese hasta 2020, en vísperas de la declaración de la pandemia.