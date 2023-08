El Divino Perdón firma el contrato con Virgen de los Reyes

Ahora sí es oficial. Desde la noche de este pasado jueves 3 de agosto, la Hermandad del Divino Perdón y la Agrupación Musical Virgen de los Reyes firman el acuerdo que las vincula para que el Nazareno del Parque Alcosa camine cada Sábado de Pasión con los sones del colectivo que dirige Antonio Velasco, quien rubricó el contrato junto al hermano mayor de la corporación, José Luis Pulido, en la propia sede de la cofradía, la Iglesia de la Beata Ana María de Javohuey y San José de Cluny.

Es cierto que la mesa de oficiales de esta hermandad aprobó el pasado viernes 14 de julio, en el mismo cabildo donde se verificó la rescisión del contrato con la Banda de Cornetas y Tambores Presentación del Pueblo de Dos Hermanas, que Virgen de los Reyes fuese la formación que la reemplazase, pero este dato no podía hacerse público hasta que Velasco no se reuniera personalmente con la Hermandad de la Humillación de Camas para hacerle saber que su contrato anual no se renovaría, hecho que no sucedió hasta el sábado 15 de julio, un día después de la decisión adoptada en Alcosa.