El fantasma «familiar» de La Macarena

Mi comunicante se llama Juan Luis y estaba vivamente emocionado al ir leyendo como, semana a semana, se iban descubriendo hechos llamativos o inexplicables en las diferentes iglesias y hermandades sevillanas, desde el respeto pero con el máximo de rigor hacia la información publicada.

Debido a ello me escribía y me decía: “¿Sabes el tema del fantasma de La Macarena? Yo no sé si es verdad o no pero podrías seguir esa pista” y eso activó mi curiosidad y más de un tema como este.

Conste que son hechos que se producen o se han producido en las diferentes hermandades y que no tiene nada de perjudicial hablar de ello máxime cuando son fenómenos que, en otro lugar, no tendríamos reparos en “devorar”, las iglesias sevillanas tienen muchas historias ocultas y muchos secretos siendo positivo que se conozcan.

Siguiendo esa pista pregunté a diferentes personas vinculadas con la hermandad que amablemente me atendieron pero que no sabían nada de ese tema. Pero al salir un señor ya mayor, Paco, me tocaba el brazo y me decía: “Yo puedo contarte una historia que me pasó a mí aquí, no sé si es lo que buscas” y me presté a escuchar a aquel hombre con calma.

“Mira, hace ya unos años, sería el 2004, estaba aquí por la tarde, yo suelo venir mucho aunque siempre en silencio y no me relaciono con casi nadie, yo vengo a la iglesia a rezar a mi Cristo y a mi Virgen y no a hacer relaciones sociales... Tú sabes lo que te quiero decir, que hay gente que viene aquí a charlar, como si no hubiera calle” decía.

“Como es natural conozco a mucha gente de la hermandad, yo mismo salía de nazareno y tengo mis amistades pero eso es para fuera, no para la “Casa del Señor” [denotando un profundo respeto y religiosidad]. Bueno, el caso es que estaba allí y vi pasar, entre las capillas, a una persona muy querida que murió hacía un tiempo, tres o cuatro años, era una persona vinculada a la hermandad, muy querido y al que yo también apreciaba mucho, se llamaba XXX [omito nombre por respeto]”