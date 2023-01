El Niño Jesús del Valle estrena paso este 2 de enero

Cada 2 de enero, Sevilla estrena en el nuevo año su ciclo de salidas procesionales, y lo hace de la mano de la Hermandad del Valle, que saca en procesión a su imagen del Niño Jesús, un culto externo, por cierto, que no tiene lugar desde 2020, antes de la pandemia, ya que en 2021 la situación sanitaria no lo permitía y el pasado año fue la junta de gobierno, presidida por Gonzalo Pérez de Ayala, la que decidió no celebrar aún esta procesión con niños en unas navidades en las que se produjo un leve repunte en los contagios por covid.