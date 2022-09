El palio de los Dolores del Cerro ya se alza en su parroquia

Cabe recordar que en 2020 estaba prevista una salida extraordinaria que no pudo realizarse al impedirlo la situación sanitaria, y que hubiese sido con motivo del 75 aniversario fundacional de la corporación, pero es que dos años antes, en 2018, iba a tener lugar otra por los 75 años de la creación de la parroquia, en la que la dolorosa hubiese procesionado en su paso pero sin palio y con el manto de salida de la Virgen del Refugio de la Hermandad de San Bernardo, como guiño histórico a que el Cerro pertenecía a la jurisdicción de aquella parroquia antes de erigirse su actual feligresía, pero la lluvia lo frustró todo. Si a ello sumanos que desde 2020 no sale ni la cofradía ni el rosario de la aurora, y que este pasado Martes Santo también llovió, la Virgen de los Dolores no sale a la calle desde el rosario matutino de septiembre de 2019.