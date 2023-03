El palio del Valle vuelve a alzarse en la Anunciación

Después de cuatro años, vuelve a alzarse en la Iglesia de la Anunciación el palio de Nuestra Señora del Valle, repitiéndose una estampa que en 2020 no dio tiempo a contemplarse debido al confinamiento, y que en estos dos últimos años no ha podido producirse tampoco por hallarse en restauración esta pieza histórica del patrimonio de nuestras cofradías. Y aunque en 2021 no hubo estaciones penitenciales, en 2022 la dolorosa del Jueves Santo procesionó en su paso sin palio alguno. Sin duda, será una de las estampas de esta Cuaresma y de la venidera Semana Santa.