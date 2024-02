El polémico Cristo de la Semana Santa de Sevilla, a la venta en Gijón

Fue Salustiano quien ayer mismo telefoneó a Aurora Vigil-Escalera para informarla de que ya tenía listos los «prints» y la galerista asturiana los puso a la venta inmediatamente. Probablemente, adelanta Vigil-Escalera, el autor pondrá a su disposición la obra reproducida en otros formatos.

De «Entre la multiud, estás solo tú«, su autor ha comentado: «El cartel lo he pintado con sinceridad y limpieza de espíritu. He pintado a Jesucristo sereno y calmado, triunfante sobre la muerte, y su rostro refleja el deber cumplido por haber vencido a la muerte y habernos redimido del pecado. No he querido pintar a un Cristo lacerado por la tortura y el dolor. Repito, usando mi libertad creativa y la que me ha dado el Consejo de Hermandades y Cofradías, he pintado a Jesús triunfador de la muerte. Ahí quiero dejarlo”.