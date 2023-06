El Señor atravesó el Corazón de Sevilla desde Nervión

Parecía que se reescribía la historia. Había cosas iguales o similares a las de hace veinticinco años, y en otras se nota lo mucho que han cambiado las cosas. Quienes fueron -fuimos- testigos de aquella primera procesión que se encaminó desde su barrio a la catedral en 1998, casi con cerrar los ojos era suficiente para retrotraerse un cuarto de siglo. Es lo que le pasaba a Javier Escudero, que se veía en aquel vía lucis matutino de aquella ocasión junto al recordado hermano mayor Miguel Camacho, pero al abrir los ojos comprobaba que había caído la tarde y sonaban las marchas de Virgen de los Reyes, cuyo repertorio fue ideal para el Señor de Nervión. Retornaba el Sagrado Corazón de Jesús a la seo metropolitana por los CXXV años de la consagración de nuestra archidiócesis a su advocación, y para muchos parecía que el tiempo no había pasado desde el centenario. ¿Cuándo han girado tantísimo las agujas del reloj? Cómo s nota que ese Hombre que despoja su pecho para mostrarnos su Amor encendido camina hacia nosotros con sus brazos abiertos para dejarnos llevar por Él... y tanto confiamos que han pasado ya cinco lustros. ¡Dios bendito!

Volvió a alargarse Eduardo Dato, tanto como ocurriera también en 2009, cuando el Señor fue igualmente a la catedral para presidir el Pregón de las Glorias. Que se lo digan a Antonio Fonseca, hermano mayor catorce años atrás, a quien le costaba ser consciente de que estaba viendo cómo por tercera vez ya veía a su corporación letífica peregrinando hasta el mayor templo metropolitano, siendo él ahora el diputado mayor de gobierno. Y como en aquellos precedentes, subió el puente de San Bernardo, esperándole en la esquina una representación de la corporación del Miércoles Santo. Vencida ya la tarde, en torno a las diez de la noche, se atravesó la Puerta de la Carne y Santa María la Blanca, esa calle recta, la de San José, que une a las Nieves y a la Candelaria, haciendo estación esta cofradía en ambos templos. ¡Qué bien anduvo esa cuadrilla costalera a las voces de mando de los Villanueva! El prioste Andrés Góngora disfrutaba de lo lindo, sobre todo por su edad. No vivió lo de 1998, y en 2009 era muy pequeño. Ahora gozó al ver al Sagrado Corazón por las estrecheces de Candilejo. ¡Qué deleite para los sentidos! Con todos los respetos: lo que se pierden aquellos cofrades que sólo piensan en capirotes...

Las once menos cuarto. El Señor bendijo los naranjos de la Costanilla, y allí, en San Isidoro, aguardaban los cofrades de las Tres Caídas y de la Salud. Descendió por la Cuesta del Rosario. La Agrupación Virgen de los Reyes lo dio todo. La comitiva se adentraba por vez primera en el Salvador, y por Sagasta arribaba a Sierpes. ¡Qué revirá más emotiva! Discurrió luego por la Plaza de San Francisco, donde aún late la mezcolanza por la suspendida procesión del Corpus Christi. Ya no estaba la portada de San Pedro, pero se mantuvo alzada la otra. El Señor atravesó aquel dintel efímero donde se nos mostró como el Buen Pastor que es de nuestras almas, las que le acompañaron ya toda la avenida hasta llegar a la Puerta de San Miguel. El bueno de Joaquín Pérez iba como en una nube, y como buen teniente, no dejaba de estar atento a su hermana mayor, Adelaida Gallo, que cuando juró su cargo en plena pandemia nadie le hacía imaginar que fuese a vivir lo que aconteció este sábado 17 de junio. Y delante del paso, Javi Martín Guerrero iba igual que un niño con zapatos nuevos, porque el Señor estaba otra vez en la catedral. Increíble la entrada al filo de la media noche. Y gustó verle con agrupación. Por cierto, si ya es simbólico escuchar la marcha “Vida” tras el Señor de la Resurrección, disfrutarla tras el Sagrado Corazón supone alcanzar cotas insospechadas de auténtica emoción. Ya en el interior de la catedral, se oró ante la Virgen de los Reyes, hasta quedar depositadas las andas procesionales ante el altar de Juan Laureano de Pina. Este domingo, a las nueve de la tarde, será la misa conmemorativa, y el viernes que viene será el regreso... ¡Queda aún mucho por vivir!