«En cada hermandad tenemos que ser una iglesia de puertas abiertas»

La Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, Nuestra Señora de los Ángeles y San Juan de la Palma, la más joven de Los Palacios y Villafranca -que está a punto de celebrar sus Bodas de Oro-, eligió la semana pasada un nuevo hermano mayor, Javier Moreno Hernández, quien tendrá que cambiar su habitual posición de guardia civil junto al palio. Javier viene de superar un cáncer y se enfrenta al reto de hacer de anfitrión en su pueblo para el próximo Congreso Andaluz de Hermandades de La Borriquita. Su plan para los próximos años es el de extraer lo mejor de cada hermano, tenga la edad que tenga, y abrir la capilla al barrio de La Almazara y a todo el pueblo como parte activa de la Iglesia. Hacemos la entrevista en la recogida penumbra de la propia capilla, frente a los titulares. -Javier, enhorabuena por su nombramiento. No sé si el hecho de que solo se presentara su candidatura es positivo por clarificar o no tanto porque no hubiera más opciones... -Creo que, en una hermandad, uno tiene que ser cauto a la hora de presentarse. En una hermandad pequeña como la nuestra, puede ser muy democrático que se presenten varias candidaturas, pero por la experiencia de otras hermandades, siempre se crean fricciones... Y yo siempre he tenido esa cautela. Aunque yo llevaba años un tanto alejado de mi hermandad, me acerqué a miembros de la junta de gobierno para preguntarles si había alguien con la intención de dar el paso, pues si hubiera sido así yo me habría abierto a trabajar por mi hermandad de otra manera... Sin embargo, lo recibieron con alegría y asombro, porque no sabían realmente quién iba a tomar las riendas de la hermandad. Yo tomé esta decisión hace algo más de un año... -O sea, alegría y asombro y alivio... -Efectivamente. Porque era alguien que además conocía la hermandad desde dentro. Decidí anunciarlo con tanto tiempo de antelación porque creo que debía conocer la hermandad de nuevo. No es lo mismo una hermandad de hace diez o quince años que ahora. Y más después de una pandemia...

-Javier Moreno se ha criado aquí desde que era un niño. -Son 35 años los que llevo en la corporación. -De 39 que tiene. -Efectivamente. -¿Tiene usted recuerdos de cuando la Hermandad estaba aún en la parroquia Santa María la Blanca? -Sí, sí... Yo tengo perfecto recuerdo de mi primera salida en procesión, que fue en 1988. Éramos la primera hermandad que cruzaba la travesía hacia el Sagrado Corazón. Pero ese año concretamente, porque amenazaba lluvia, la hermandad decidió recortar el recorrido. Y en la plaza de España ya cayó lo más grande. Ya con quince o dieciséis años formé parte activa del grupo joven con Miguel Bernal, Vicente Cremades, que me abrió las puertas de la Hermandad y me acogió como auxiliar aun sin tener la edad en aquella junta de gobierno, con gente como Tony, Juan Salmerón, Antonio Granados, Carmelita Gavira, Chelo Mauri... En fin, gente histórica de la Hermandad a la que le debo mucho respeto, y me enorgullece haber conocido el proyecto más importante en la Historia de la Hermandad, que es la llegada aquí, al barrio de la Almazara... -Algo que se gesta en aquellos momentos... -Sí, y yo recuerdo perfectamente cómo nos reunimos con unos planos que traza el arquitecto Evaristo Román en la antigua Casa de la Cultura Antonio Gala, que es exactamente donde estamos, en esta capilla... Desde los cimientos, he visto crecer esta capilla. La vida de la Hermandad ha ido en paralelo a mi vida personal. -Es la Hermandad más joven del pueblo, a punto de cumplir el medio siglo, aunque no tanto como el nuevo hermano mayor. ¿Puede ser usted el hermano mayor más joven que ha tenido la Hermandad? -Lo pongo en duda, no lo sé, porque creo que Miguel Bernal puede que jurara el cargo con algún año menos que yo... -De todos modos, viene usted de un reto mayor que el de coger las riendas de una Hermandad. -Sí, primero por empezar una carrera profesional de Guardia Civil en la que sabes que tienes que aparcar muchas cosas... Pero siempre me he agarrado a mis sagrados titulares. Y, a nivel personal, hace unos años sufrimos un bache de salud... -Hablamos de ello solo si usted quiere... -Sí, sí, por supuesto. De hecho, yo mi candidatura la llamé Fe y Esperanza porque fue a lo que me agarré para poder salir del bache... Como cristiano, ¿de qué forma le iba a dar yo gracias a Dios por salir de esto y no caer en el vacío? Lo dije en mi carta de presentación: que era una manera de otorgar mi tiempo por el tiempo que Ellos me han dado. -Y además coge usted la Hermandad en las puertas de su 50º aniversario. Incluso está programado que el próximo Congreso Andaluz de Hermandades de la Borriquita se celebre aquí. -Sí, fue una de las cosas que me propuso Loli Pérez Salguero, la hermana mayor saliente, con la cual hemos tenido una relación fantástica, y le dije que me parecía una forma muy buena de iniciar los actos por el 50º aniversario. Además, va a ser el sábado 20 de enero, festividad de nuestro Patrón San Sebastián, que procesiona al día siguiente, domingo. Vendrán todas las hermandades de La Borriquita de Andalucía a conocer Los Palacios, a nuestros titulares, y así también la Hermandad puede aportar algo al municipio a nivel de promoción turística, gastronómica, etc. -Usted ya ha estado en alguno de estos congresos. -Sí, en el último, que fue en Torre del Mar, en Málaga... Alucinaron con nuestro vídeo de presentación, sobre todo con el arroz de Los Palacios... Y por el contacto que tenemos con los demás hermanos mayores, sabemos que hay ilusión por venir a Los Palacios, aunque, como todavía no se ha abierto el plazo de inscripción, no sabemos el número exacto de hermandades que vendrán, pero serán muchas.