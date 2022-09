En vídeo | Mercedes Gutiérrez pronunció un vibrante pregón en Santa Genoveva

No es una pregonera al uso, aunque a diario canta su amor y devoción por la Virgen de su hermandad, la de su barrio, la de su familia, la de toda su vida... Mercedes Gutiérrez Domínguez se posicionó el pasado sábado 10 de septiembre en el atril de la Parroquia de Santa Genoveva para ofrecer su Pregón de las Mercedes de María, el cual siempre es pronunciado por un miembro de esta corporación, no dejando indiferente a nadie con su alocución.

Tuvo fuerza, emoción, llanto, humor, intensidad... Mercedes Gutiérrez no se dejó nada en el tintero, evocando en sus palabras los aniversarios que ahora se van a vivir, como son los cincuenta años de la coronación de la dolorosa del Lunes Santo y los veinticinco de su convalidación canónica, no faltando tampoco su recuerdo a los que ya no están, sus vivencias con el coro de la hermandad y en el grupo joven. En esta noticia está disponible el enlace en el canal de YouTube de Santa Genoveva, para volver a disfrutar de este pregón tan profundo y sentido.